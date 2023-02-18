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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى منفعلا: العالم يكيل بمكيالين ولا يساند الدول النامية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يكيل بمكيالين  في التعامل والتعاطي مع كافة القضايا العالمية الهامة ومساندة الدول النامية المتأثرة سلبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم النفاق الغربي الأوروبي والأمريكي كبير للغاية في التعامل مع أي قضية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  ماذا فعلت  الدول الغنية والمتقدمة للدول النامية ودول القارة الأفريقية المتضررة بسبب التغيرات المناخية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدول الغنية لم تتحرك بتقديم تمويل كافي للدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية التي لا دخل للدول الأفريقية فيها ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الغرب لم يفعل شيئا للقارة الإفريقية لتنميتها ومساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية ".

أحمد موسى العالم الدول المتقدمة إفريقيا اخبار التوك شو

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