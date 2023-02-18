ذبحة صدرية حادة.. تعرض يوسف زيدان لوعكة صحية

‏عبر الإعلامي محمد الباز عن انزعاجه الشديد بما نشره الكاتب الكبير يوسف زيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" والذي أعلن فيه عن إصابته بذبحة صدرية حادة تم نقله على إثرها إلى مستشفى سيدي جابر العسكري بالإسكندرية.

وتابع الباز: الدكتور يوسف زيدان قيمة من قامات هذا الوطن وانه وتعرضه لوعكة صحية سوف ينزعج الكثيرين وسيحتاجون إلى الاطمئنان عليه.

وأوضح الإعلامي “محمد الباز” خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الكاتب يوسف زيدان نشر "بوست" آخر لكي يطمئن الجميع على حالته وأن الوعكة الصحية المفاجئة التي لحقت به قد مرت بسلام فجر اليوم وكان قد عانى من ارتفاع شديد في ضغط الدم وصل الى 190/110 وأوجاع متتالية بجانب صدره وفي المستشفى عمل الأطباء عدة ساعات على خفض ضغط الدم بعدة وسائل وكان المؤشر إيجابي بعد عمل رسم القلب وأنه لا توجد انسدادات تحتاج إلى التدخل الجراحي وعاد ظهرا إلى المنزل على أن يعود إليهم غدا لاستكمال الفحوصات موجها الشكر على كل من سأل عنه.

حالته مطمئنة الآن

وقال محمد الباز: تمنياتي القلبية إلى الكاتب الكبير يوسف زيدان بالشفاء العاجل ومرور هذه الأزمة بسلام وطمأن الباز كل محبي الكاتب الكبير يوسف زيدان أنه بخير الأن وبحالة جيدة، ولا يوجد أي قلق وأن الوضع مطمئن وكانت وعكة صحية بسيطة مرت بسلام.