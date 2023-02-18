قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن انخفاض أسعار الدواجن بتوجيهات الحكومة ، واتخاذها قرارين يخفضان أسعارها، أولا إعفاء الحكومة المزارع من الضرائب العقارية، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء والذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة لمدة ثلاث سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=gwLZV-klw9Y

وستكون مدتها من 1 / 1 / 2022 وحتى 31/12/2024، وهذا ما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار،وبالتالي يتوقع محمد صالح عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستنخفض بنسبة تصل لـ 5% بسبب هذا القرار.



وقال ايضا ان هذا القرار سيرفع الأعباء عن أصحاب المزارع في المرحلة الحرجة الحالية، كما سيعمل ايضا على خفض تكلفة الإنتاج وخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.