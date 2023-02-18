لمنع التكدس| قرار هام من تعليم الجيزة بشأن المقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم

أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته بناء على الاستفسارات الواردة إلى مديرية تعليم الجيزة، من المعلمين المقبولين كمعلم مساعد لمدرس الفصل ومعلم مساعد رياض أطفال الذين تم قبولهم في مسابقة 30 ألف معلم، لتخفيف الضغط والمعاناة ومنع التكدس أثناء تقديم أوراق التعيين بالمسابقة.

وذلك بناء عن تعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم حدوث تكدس داخل أروقة الإدارات التعليمية أثناء تقديم مصوغات التعيين للمعلمين الذين تم قبولهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم.

حيث نصت التعليمات على ما يلي:

-يتم استكمال مصوغات التعيين وتقديمها مستوفاة إلى الموظف المختص بالتعيينات بالإدارة التعليمية طبقًا لمحل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي .

-على أن تكون مصوغات التعيين مستوفاة تمهيدا لإرسالها لإدارة التعيينات بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين وفق الشروط الواردة من التنظيم والإدارة ولن تقبل أوراق غير مستوفاة .