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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات مباشرة لإيران.. ماذا دار بين بلينكن ونتنياهو خلال اتصالهما؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الصراع في الشرق الأوسط والتهديدات التي تشكلها إيران في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وأشار برايس إلى أن بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي ناقشا خلال المكالمة التحديات الإقليمية الأوسع نطاقا، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران، وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.‏

‏وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كرر دعم واشنطن لحل الدولتين ومعارضة السياسات التي تخالف هذا المبدأ.

كما شدد الوزير على الحاجة الملحة للإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ خطوات تعيد الهدوء ومعارضتنا القوية للإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوترات".‏

‏كما ناقش بلينكن حل الصراع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الهاتف يوم السبت.‏

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وكانت قد ‏قررت السلطات الإسرائيلية يوم الإثنين في أعقاب اجتماع لوزراء بارزين في الحكومة إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية ردا على سلسلة من الهجمات في القدس الشرقية. 

وتقرر عقد اجتماع للجنة التخطيط المتخصصة في الأيام المقبلة للموافقة على تصاريح لبناء مساكن إضافية في مستوطنات الضفة الغربية. وسيتم تعزيز الشرطة وحرس الحدود في القدس وتوسيع عمليات مكافحة الإرهاب.‏

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