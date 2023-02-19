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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة التظلمات تحسم قضية قيد صفقات الزمالك الجديدة.. اليوم

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ينتظر قرار لجنة التظلمات من أجل حسم قضية قيد ثلاثي الزمالك الجديد.

لجنة التظلمات تحسم قضية قيد صفقات الزمالك الجديدة.. اليوم

وتابع هشام خلال برنامجه: "من المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قرارها غدٍ، والقرار بدون رجعة ولن يكون هناك استئناف على القرار".

 ويشار إلى أن نادي الزمالك قد سدد جزءا من مديونياته الخميس الماضي، للاتحاد المصري لكرة القدم.

و‏كان الزمالك قد تعاقد خلال الشهر الماضي مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي والمغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان بجانب قطع إعارة محمود شبانة إلى سموحة، لكنه فشل في قيد الثلاثي بسبب ديونه لدى اتحاد الكرة.

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