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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة كاسونجو لجمهور الزمالك بعد زلزال تركيا المدمر

صدى البلد

شارك لاعب الزمالك السابق كابونجو كاسونجو، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “شكراً لعائلتي الكبيرة في مصر (الزمالك) على قلقكم أنا بخير بفضل الله”. 

ورفض الكونغولي كابونجو كاسونجو تقديم شكوى ضد نادي الزمالك عقب فسخ عقده مؤكدا أن الأمور تم تسويتها بشكل ودي نظرا لعشقه القلعة البيضاء.

وانتقل فى شهر فبراير من العام الماضي ، الكونغولى كابونجو كاسونجو ، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق إلى فريق "بولو سبور" ، أحد أندية دوري الدرجة الأولى التركي في صفقة انتقال حر بعد الاستغناء عنه في صفوف القلعة البيضاء.

 

وغادر كابونجو كاسونجو نادى الزمالك، بعدما فسخ التعاقد معه ورحيله مجاناً عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الماضي أمام الأهلي.

الزمالك صفقة انتقال حر زلزال تركيا المدمر

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