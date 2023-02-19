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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار وتراجع اليورو..أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد مقابل الجنيه

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الأسبوع 

يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الأحد 19 فبراير  2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مسجلا 30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع.

 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  نحو  32.28جنيه للشراء و32.65جنيه للبيع مقابل 32.72 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بتراجع 7 قروش .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 36.42جنيه للشراء و 36.77جنيه للبيع مقارنة 36.84جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 7 قروش.

وهبط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 32.59جنيه للشراء و33.13جنيه للبيع مقارنة 33.02جنيه متراجعا 9 قروش.

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 19-2-2023 |فيديو

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بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو  32.28جنيه للشراء و32.65جنيه للبيع مقارنة 32.72جنيه للبيع سعر أغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع  بتراجع 5 قروش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 36.24جنيه للشراء و36.77جنيه للبيع للبيع مقارنة 36.84جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بإنخفاض 7 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.59جنيه للشراء و33.02جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

وارتفع سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.52جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع مقارنة 30.52 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 10 قروش .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 32.64جنيه للشراء و32.75جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 36.73جنيه للشراء و 36.86جنيه مقارنة 36.84 جنيه بارتفاع قرشين .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 33جنيه للشراء و33.12جنيه للبيع.

 

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار سعر اليورو اليوم الأحد

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