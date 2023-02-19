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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأحد 19-2-2023

أسعار الذهب فى الامارات
أسعار الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الأحد  19 فبراير  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد :

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الأحد  مقابل الدرهم الاماراتي:

وصلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 24 نحو 228.50 درهم إماراتى  

سجلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 209.50 درهم إماراتى .

بلغت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو  200 درهم إماراتى .

وصلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 نحو  171.25 درهم إماراتى  .

سجلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 نحو  133.25 درهم إماراتى .

بلغت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 12 نحو114.25درهم إماراتى .

سجلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد لـ الأوقية نحو 7109درهم إماراتى 

وصلت أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب نحو  1600درهم إماراتى  

بلغت أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد لـ الكيلو نحو 228.57 درهم إماراتى .

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب اسعار الذهب الامارات اليوم الأحد درهم إماراتى

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