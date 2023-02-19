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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ توصي بسرعة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أ.د. على مهران وبحضور أ.د. حسين خضير وكيل اللجنة أ.د.عمرو حجاب وكيل اللجنة، أ.دأحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وذلك لمناقشةالاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د أحمد عبدالماجد بشأن: "سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا" وبحضور ممثلي الحكومة.

 


وطالب النائب الدكتور أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح  ، بسرعة تنفيذ مشروع احلال وتجديد المستشفى أو إعادة بناءها وتنفيذ تأشيرة  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الموجه للعميد أشرف الداودي محافظ قنا والمتضمن طلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإصدار أمر اسناد لهدم وإعادة بناء مستشفى رمد قنا لما يمثله الأمر من أولوية قصوى وخدمة مرضى أبناء المحافظة.


ومن جانبه قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة أنه يتم العمل على ادراج مستشفى رمد قنا بالخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى 2023/2024 وفقاً لاشتراطات وأكواد منظومة التأمين الصحى الشامل، وجارى العمل على استخراج رخصة إزالة المبنى أو تحويله لمنفعة عامة، وأن الوزارة لن تتوقف عن أي أعمال بل تعمل على تجهيز المستشفيات القائمة بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة.


ومن جانبه أوضح اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا أنه يجب أن يتم ترشيح مكتب هندسى من مديرية الصحة بالوزارة لسرعة إزالة المبنى قبل شهر مارس الجارى لعدم دخول المبنى للجنة الأثار، وبذلك تصبح الأرض مؤهلة لبناء أي مشروع جديد، ويمكن العمل في هذا الموضوع بالأمر المباشر، وفى حال اصدار قرار الإزالة سنقوم بالهدم في خلال 24 ساعة.


فيما اقترح  أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة والجهات المعنية لسرعة انهاء إجراءات تراخيص الإزالة، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والسكان لإيجاد حل لكافة المستشفيات المماثلة وإيجاد حلول سريعة لها، وتساءلوا عما هي الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الشأن حتى لا يصبح المبنى تابع للأثار


وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة  بسرعة انهاء وزارة الصحة اجراءات استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى رمد قنا بالتعاون مع محافظة قنا واخطار اللجنة بما يتم في هذا الشأن.

كما اوصت اللجنه بضرورة  قيام إدارة الطب العلاجى بسرعة ادراج انشاء المستشفى في الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024.

الصحة وزير الصحة مجلس الشيوخ قنا مستشفى رمد قنا

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