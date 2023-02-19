أمريكا: الاتفاق النووي مع إيران معطل حاليا وتهديدات طهران خطيرة

قال سفير أمريكا لدى إسرائيل، توم نايدز، اليوم الأحد، الاتفاق النووي مع إيران معطل حاليا.

وقال نايدز، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل يمكنها أن تفعل ما تشاء للتعامل مع إيران ونحن نساندها”.

وأضاف: “أمريكا لن تتفاوض مع إيران بينما تزود روسيا بطائرات مسيرة”.

وأشار إلي أن “تهديدات إيران النووية ليست لإسرائيل فقط بل الشرق الأوسط وأمريكا”.

وفي وقت سابق، قال نايدز إن إدارة جو بايدن نصحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الضغط على المكابح" لإيقاف محاولة حكومته تغيير النظام القضائي في إسرائيل بشكل جذري.

وأضاف نايدز في محادثة على بودكاست The Ax Files مع المحاور ديفيد أكسلورد معلق "سي إن إن" الذي كان مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما: "هذا ما نقوم به الآن. نقول لرئيس الوزراء (نتنياهو) كما أقول لأولادي.. استخدم المكابح.. تمهلوا وحاولوا التوصل الى اتفاق ووحدوا الأطراف".

وتابع نايدز: "الأمر معقد للغاية، فهُم (الحكومة الإسرائيلية) يحاولون القيام بالأشياء بسرعة كبيرة ويجب أن يضغطوا على المكابح، ويبطئوا السرعة.. هذه هي الرسالة التي قلتها لنتنياهو"، وفق ما أفادت به مساء اليوم السبت صحيفة "هآرتس" العبرية.

ومضى بقوله "الرئيس بايدن أوضح أنه يهتم كثيرًا بالعلاقات مع إسرائيل، لكننا لن نتنحى أو نتجاهل الإجراءات التي نعتقد أنها تتعارض مع قيمنا"، في إشارة لخطة "إصلاح القضاء" التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، وتمنح الحكومة سيطرة مطلقة على لجنة تعيين القضاة.