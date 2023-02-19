عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هربها فريق الإنقاذ الإسرائيلي.. تركيا تعلن استعادة مخطوطة يهودية |شاهد

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل

أعلنت وزارة السياحة التركية، اليوم الأحد، استعادة مخطوطة تاريخية يهودية هربها فريق الإنقاذ الإسرائيلي الذي وصل البلاد بعد الزلزال المدمر، وأخذها معه بعد انتهاء مهمته.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المخطوطة سلّمها مسن تركي إلى قائد فريق الإنقاذ الإسرائيلي بعد أن أخرجها من تحت أنقاض كنيس يهودي في مدينة أنطاكيا.

وقال قائد الفريق الإسرائيلي، حاييم أوتمازجين: "يشرفني حقًا أن أكون قادرًا على حفظ مثل هذه الوثيقة التاريخية المهمة والتأكد من بقاء إرث الجالية اليهودية في أنطاكيا على حاله، حتى بعد أن دمَّره الزلزال تقريبًا".

والمخطوطة هي عبارة عن لفافة من "سفر إستير" وهو من أسفار العهد القديم للتوارة، وعمرها أكثر من قرنين.

قالت وزارة السياحة التركية إن "المخطوطة التاريخية إستر التي تم العثور عليها في كنيس أنطاكيا، الذي دمره الزلازل، محفوظة من قبل الحاخامية الرئيسة لتركيا".

وأضافت الوزارة السياحة التركية عبر "تويتر”: أن "جميع القطع الأثرية والتاريخية التي تنتمي إلى مختلف المعتقدات والثقافات التي تعاقبت على البلاد منذ قرون سيتم الحفاظ عليها".

الخارجية الأمريكية تتعهد بإرسال المساعدات لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

وتستمر المعجزات.. انتشال زوجان بأعجوبة بعد 12 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا

وأشارت إلى أن إدارة مكافحة التهريب تحقق بدقة في جميع الادعاءات المتعقلة بتقييم المخطوطات التاريخية في البلاد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

إسرائيل تركيا وزارة السياحة التركية زلزال زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يفرض عقوبات علي بورصة موسكو.. تفاصيل

قطع الرؤوس.. إعلان صادم من روسيا حول تعامل أوكرانيا مع قتلى مرتزقة الحرب

"نيويورك تايمز" : الصين تدفع الصراع الروسي الأوكراني لـ"حرب عالمية"

سيناتور أمريكي يعلن إحراز تقدم في عملية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

رسميا.. بوركينا فاسو تعلن انتهاء عمليات قوة "سابر" الفرنسية على أراضيها

السعودية.. قرار عاجل من الدفاع المدني بشأن نشر كاميرات المراقبة بالمساجد والهيئات الحكومية

ضربة قوية.. الصين تتخلى عن الدولار وتفوق واضح لـ اليوان.. تفاصيل

علي حدود أوكرانيا.. بايدن يناقش زيادة عدد قوات الجيش الأمريكي في بولندا

ترشيحاتنا

القومى للعيون يحذر من العدسات اللاصقة.. تسبب العمي

تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني

مسئول إسرائيلي يحذر من اندلاع حرب أهلية.. ويوجه رسالة عاجلة لـ لأمريكا

رسالة عاجلة من البحوث الفلكية بشأن تعرض مصر لزلزال مدمر.. فيديو

تبدأ من 10.5 جنيه.. أسعار الأرز في التموين بعد وقف قرار التسعير

ضوابط جديدة لـ عمرة شعبان ورمضان.. والسعر يبدأ من 25 ألف جنيه|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراخ على وش البيع .. علف مسرطن للدجاج لا يصلح للاستخدام

بالأعلام المصرية..سر احتفال انفلونسر مع العشرات من أمام برج إيفل

رجيم سريع المفعول لحرق الدهون العنيدة في 21 يوما فقط

أسوء إطلالات النجمات على ريد كاربت البافتا.. صور

فيديو

مفاجأة في أسعار اللحوم والألبان قريبا | تفاصيل

صفات مزيفة.. استشاري علاقات أسرية تكشف الفارق بين الرجولة والذكورة |فيديو

أصبحت فائقة الجمال.. شاهد كيف تغيرت ملامح الطفلة سو «أرخم طفلة في الكبير أوي» فيديوجراف

ارتجاج في المخ.. أشرف زكي يكشف تفاصيل زيارته لـ علا غانم بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ