هربها فريق الإنقاذ الإسرائيلي.. تركيا تعلن استعادة مخطوطة يهودية |شاهد

أعلنت وزارة السياحة التركية، اليوم الأحد، استعادة مخطوطة تاريخية يهودية هربها فريق الإنقاذ الإسرائيلي الذي وصل البلاد بعد الزلزال المدمر، وأخذها معه بعد انتهاء مهمته.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المخطوطة سلّمها مسن تركي إلى قائد فريق الإنقاذ الإسرائيلي بعد أن أخرجها من تحت أنقاض كنيس يهودي في مدينة أنطاكيا.

وقال قائد الفريق الإسرائيلي، حاييم أوتمازجين: "يشرفني حقًا أن أكون قادرًا على حفظ مثل هذه الوثيقة التاريخية المهمة والتأكد من بقاء إرث الجالية اليهودية في أنطاكيا على حاله، حتى بعد أن دمَّره الزلزال تقريبًا".

والمخطوطة هي عبارة عن لفافة من "سفر إستير" وهو من أسفار العهد القديم للتوارة، وعمرها أكثر من قرنين.

قالت وزارة السياحة التركية إن "المخطوطة التاريخية إستر التي تم العثور عليها في كنيس أنطاكيا، الذي دمره الزلازل، محفوظة من قبل الحاخامية الرئيسة لتركيا".

وأضافت الوزارة السياحة التركية عبر "تويتر”: أن "جميع القطع الأثرية والتاريخية التي تنتمي إلى مختلف المعتقدات والثقافات التي تعاقبت على البلاد منذ قرون سيتم الحفاظ عليها".

وأشارت إلى أن إدارة مكافحة التهريب تحقق بدقة في جميع الادعاءات المتعقلة بتقييم المخطوطات التاريخية في البلاد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.