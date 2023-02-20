اليوم .. محمد عبده يحيي حفلا غنائيا بموسم الدرعية

يستعد الفنان محمد عبدة، لإحياء حفل غنائي، بـ موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية، ونفذت جميع التذاكر قبل بدء الحفل بثلاثة أيام.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن بيع جميع تذاكر حفل محمد عبده، المرتقب في موسم الدرعية.

أغنية الملامح للفنان محمد عبده

من جهة أخرى، حقق الفنان محمد عبده نصف مليون مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة الأربعاء 19 أكتوبر الماضي عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية الملامح للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

أحدث أعمال محمد عبده

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.