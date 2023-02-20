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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

الطفل عماد
الطفل عماد

تمكن اهالى قريه كفر الغاب الجديد ، التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط،  منذ قليل من استخراج  جثة الطفل عماد محمود ، ٦ سنوات كان قد سقط في بالوعه بمنطقه شارع الموقف عرضها ٢ متر وطولها ٣ متر، منذ مساء الاحد، وظل طوال ٨ ساعات يصارع الموت إلى أن اخرج  منها جثه هامدة.

دخل في المواسير

وتجمع الاهالى بالقريه والقري المجاورة على ٨ ساعات في محاولة  لإنقاذ الطفل  الا انهم فشلو ا في استخراجه  الا بعد ٨ ساعات.

كان طفل يبلغ من العمر  ٦ سنوات  ، داخل بالوعة بقرية كفرالغاب الجديد  التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط  مساء أمس  ، أثناء سيره بجانب  البيارة  وسقط بها دون أن يشعر.


كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد،  بسقوط طفل يدعى ، عماد محمود حليم داخل بالوعه في كفر الغاب بجوار الموقف، وانجرح الطفل داخل البالوعه ولم يعثر عليه طيلة الـ 8 ساعات.

محاولات إنقاذ الطفل 
على الفور انتقلت قوة امنيه إلى مكان الحادث ورافقها فريق من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وفرق انقاذ ومطافي،  لاستخراج الطفل  ومحاولة إخراجه، حتى تم استخراج الطفل.

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