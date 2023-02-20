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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع اليونيسيف..مبادرة نتشارك لبرلمان الطلائع والشباب بدمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

واصلت مديريه الشباب والرياضة بدمياط ، إدارة البرلمان والتعليم المدنى، تنفيذ فاعليات برنامج البرلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب تحت شعار "نتشارك" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف المرحلة الثالثة خلال الفترة من 14 فبراير حتى يوم 17 فبراير 2023 .

تمت الفاعليات بعدة مراكز شباب على مستوى المحافظة بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة بفرع إدارة كفر البطيخ ،بمركز شباب السنانية بفرع دمياط ، بمركز شباب حجاجة بفرع إدارة الروضة ، بمركز شباب كفر سعد إدارة كفر سعد ، لعدد 15 عضو بكل ورشة عمل.

دارت ورش العمل حول تمكين الفتيات بكافة أنواعه، المواطنة والتعليم السلمي ونبذ العنف، ما بعد Cop27 الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء والبيئة والصحة، وقام بالتدريب مدربين من وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الوزارة والمديرية.

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

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دمياط وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط اليونيسيف وزارة الشباب والرياضة دمياط الجديدة ورشة عمل

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