10 مطالب من الاهالي لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدر ائتلاف مصر تتقدم بالتعليم الذي يضم عددا من أولياء أمور طلاب المدارس، بيانا إعلاميا لعرض 10 مطالب على وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت هبة علام مؤسس ائتلاف مصر تتقدم بالتعليم، إنه بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، نطالب وزير التربية والتعليم بعدة مطالب نطالب بدراستها جيدا لمعرفة امكانية تنفيذها لتحقيق أقصى مصلحة للطلاب.

وأوضحت هبة علام مؤسس ائتلاف مصر تتقدم بالتعليم أن هذه المطالب تتمثل في:

أن تأتي القصة فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى في امتحانات الثانوية العامة 2023 على هيئة إسقاط كما كان يحدث الأعوام الماضية، لأن الطلاب لم يتدربوا على أسئلة القصة؛ حيث تم إبلاغ الطلاب بعودة اسئلة القصة بعد بدء العام الدراسي بأكثر من شهرين.

مراعاة تناسب وقت امتحانات الثانوية العامة 2023 مع عدد الأسئلة المقررة لكل مادة دراسية ، حيث انه خلال العاميين الماضيين كانت الشكوى الأساسية للطلاب هو ضيق الوقت مع زيادة عدد الأسئلة ، خاصةً أن التظليل فى ورقة البابل شيت يحتاج وقت زيادة من الطالب لكي يظلل بشكل صحيح بدون اخطاء.

تقليل عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 لمواد اللغات لإعطاء الوقت الكافي للطلاب لكتابة مواضيع التعبير حيث ان مده 3 دقائق وهي مده إجابة السؤال الواحد لا تكفي ابدا لكتابه اى موضوع تعبير بشكل صحيح.

ان تكون أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2023 لا تحتمل اختيار اجابتين ففي الأعوام الماضية حدثت ازمة لان المعلمين كانوا بيختلفوا على إجابات الأسئلة.

توفير وقت قبل بدء الامتحان للإمضاءات التي يقوم بها الطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لضمان عدم تضييع الوقت اثناء الامتحان.

تدرج الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 لتشمل جميع مستويات الطلاب وليس الطالب المتميز فقط.

اتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 في اسرع وقت ممكن متضمنه نماذج إجابة لها ، على ألا تقل عدد النماذج الاسترشادية عن (2) نموذج لكل مادة، حتى يتثنى للطالب معرفة شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها وخاصة بعد تغيير مواصفات الورقة الامتحانية والرجوع الى الأسئلة المقالية.

اتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ونماذج توزيع الدرجات لكل الأسئلة بعد كل امتحان حتى يستطيع الطالب معرفة أخطائه.

التأكد من الترجمة الصحيحة للأسئلة لنسخة امتحانات الثانوية العامة 2023 المترجمة لطلاب المدارس اللغات ، حيث عانى الطلاب في السنوات الماضية من وجود اخطاء فى ترجمة الأسئلة ، والتأكد من ان كل الأسئلة كاملة فى نسخة اللغات وليست ناقصة كما حدث العام الماضى فى مادة ال chemistry.