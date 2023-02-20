نقابة السياحيين: 12.6% من العمالة المصرية تعمل في القطاع

أكد فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بـ قطاع السياحة، وأن العالم بالكامل تأثر خلال فترة فيروس كورونا، وتحديدًا القطاع السياحي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن 520 مليون موظف يعملون فى القطاع السياحي، مصر بها 3 ملايين عامل بقطاع السياحة.

ولفت إلى أن السياحة فى مصر تمثل المصدر الثاني، للدخل القومي، بنسبة 12.6%، من حجم العمالة المصرية، وأن السياحة الداخلة كانت لها دور فى فترة كورونا.

وأشار إلى أن تشجيع السياحة من الأشياء المهمة، وأن كل مواطن عليه ان يضع صورة لمصر، ويكون هناك ترويج للسياحة.