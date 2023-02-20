"القوى العاملة" تشارك بالمؤتمر السنوي الثالث لمنظومة بناء القدرات لـ"هواوي تكنولوجيز مصر"

شاركت وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة بناء القدرات في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمه شركة هواوي تكنولوجيز – مصر ، والمنعقد في فندق سان ريجيس القاهرة ، وتضمنت فعاليات المؤتمر تخريج دفعة جديدة من الطلاب المتميزين على إنجازاتهم خلال العام الماضي، فضلا عن تكريم أفضل الجامعات والمحاضرين والشركاء الذين تعاونوا من أجل تطوير وبناء قدرات الشباب في مصر من خلال منظومة هواوى لبناء القدرات ،بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأكد ممثلو الوزارة في تصريحات على هامش مشاركتهم إن الدولة المصرية تتبنى إستراتيجية لتحويل الخدمات الحكومية القائمة إلى نظام رقمي قائم تمامًا على البيانات، من خلال ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية دون تدخل بشري وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط ، وقد بدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وقد تعاونت كافة جهات الدولة بالتنسيق مع بعضها البعض لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي ساهمت في تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن ، ومن ثم تم التعاون مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين هامين وهما الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي. وجاري توفير جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية. وسيتمكن المواطن المصري، في أي مكان، من تلقي هذه الخدمات إلكترونيًا.

كما أوضحوا بأن الوزارة تقوم بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل لائقة ، وتدريب وتأهيل الشباب بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة بالمحافظات على المهن التي يحتاجه سوق العمل ، فضلاً تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتدريب وتشغيل أبناؤنا من " ذوي الهمم" ودمجهم داخل سوق العمل ، بالإضافة إلى رعاية العمالة غير المنتظمة ، ورعاية وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج ، كما قامت الوزارة فى سبيل الدخول الى عالم الرقمنة من خلال تحويل خدماتها الى العالم الرقمى منذ عدة أعوام بمشروعات ميكنة منظومة العمل بها،من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به و الاستعانة بالخبرات الوطنية و العالمية –ومنها شركة هواوي-، لتطوير البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين ديوان عام الوزارة و المديريات و الحفاظ على بيئة العمل امنة،وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سريه و سرعة تداول البيانات والمعلومات،كما تم تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير ربط المديريات و المكاتب التابعة لها من الربط الشبكى ونظم ربط متطورة لربطها بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة..

من جانبه ثمن اشرف عبد الحق نائب رئيس المعهد القومي للاتصالات ، حرص شركة هواوى على تطوير التعاون مع المعهد منذ عام ٢٠٠٣ حتى الآن، وفى هذا الإطار تم توقيع برنامج تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات للتركيز على بناء مستقبل افضل للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات ، مع ضمان كفاءة الخدمات الحكومية وفتح آفاق وفرص عمل للشباب ، منوهاً غلى أن اليوم يوافق مرور ٤٠ سنة على انشاء المعهد كرائد في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر يوفر فرص التدريب وفقا لمستويات عالمية يهدف من خلالها تطوير مهارات الجيل القادم وإصقالهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمي والمحلي ، معبراً عن فخره بالتعاون مع الشركة وملقياً الضوء على ٣ برامج رئيسية مهمة للعمل اهم ما يميزها بناء نظام حيوي مستدام يضمن استمراريته وإمكانية تطويره مع مرور الوقت ، وتوطين الخدمات التكنولوجية في مجالات الإتصالات ونقل المعلومات ، وعمل ملتقىات توظيفية وصلت الشركات المساهمة فيها في المؤتمر الاخير الي ٦٠ شركة ونتطلع للمزيد من أجل الشباب ، فضلاً عن تحقيق الإنتشار الجغرافي للتدريب من خلال التوزيع الجغرافي للاكاديميات لضمان تقديم التدريب للشباب من الخريجين او طلبة الجامعات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في أماكن التدريب وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

شارك في فعاليات المؤتمر من وزارة القوى العاملة حسين البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وإيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ، وشيماء محمود مدير عام الادارة العامة للمتابعة والتقييم ، ومحمد عبد الرحمن المكتب الإعلامى للوزير .

كما تضمنت فعاليات المؤتمر تكريم الشركاء الاجتماعيين للشركة وهم حسين صبري مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمى ، اشرف عبد الحق نائب رئيس المعهد القومي للاتصالات ، ومحمود عشري مسئول بالكلية الفنية العسكرية ، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة ،واشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع ، كما شمل التكريم 10 جامعات ضمن أكاديميات هواوى وهى جامعةا لمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس و 6 أكتوبر والشروق ومعاهد العبور والجامعة الروسية وجامعة cic ، فضلاً عن تكريم افضل الشركات التي ساهمت في تعيين الشباب الخريجين وهى شركة اتصالات ان تي ، وشركة الكان سيتي ، وشركة افرو ايجيبت للهندسة .

وأستكملت الفعاليات باستعراض فيديو توضيحى يوثق مشوار شركة هواوى مصر و دورها في تدريب الشباب و تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومتها لبناء القدرات ، بالتعاون مع ٣ وزارات اساسية داخل الدولة المصرية ، وهى وزارات القوى العاملة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى ، ضمنها ٨٠ أكاديمية مختلفة في الجامعات والوزارات ، ساهمت في تخريج ١٠ آلاف متدرب من مختلف محافظات مصر داخل الدولة المصرية ،وكذلك دورها في عمل دراسات سوق العمل ، باعتبارها حلقة وصل بين الطلاب وما تقدمه الجامعات من برامج وأنشطة تدريبية ، كما تم إنشاء مسابقة هواوي العالمية والتى لطالما حصل الشباب المصري على مراكز متقدمة كل عام ، كما أوضح الفيديو دور الشركة فى رفع كفاءة العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة ، وذلك لتمكين الشباب بحلول عصرية تفيد المجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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