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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير الخزينة وإفراغ مستودعات الذخيرة.. زيارة بايدن لأوكرانيا تكشف نقطة ضعف أمريكا

زيارة بايدن إلى كييف
زيارة بايدن إلى كييف كشفت نقطة ضعف أمريكا

قال موقع “19FortyFive” الأمريكي، إن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أوكرانيا أظهرت أن واشنطن ليس لديها هدف محدد في الصراع، لذلك ستواصل مساعدة كييف، وتدمير خزينتها وإفراغ مستودعات الذخيرة.

وقال الموقع، إن "جو بايدن فتح صندوق باندورا عندما زار أوكرانيا".

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي تضر فقط بـ أمريكا بالإمداد اللامتناهي من الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن قوات الأمن الأوكرانية، حتى مع الدعم الكامل من البنتاجون، لن تحقق نتائج مبهرة في ساحة المعركة مع الجيش الروسي.

وأشار إلى أن القدرات العسكرية للولايات المتحدة ستستمر في الوقت نفسه في الانكماش مع كل دفعة جديدة من الذخيرة لكييف.

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وقال: “المشكلة مع جو بايدن هي أن الناس سيبدأون الآن في طرح أسئلة حقيقية حول سياسة الولايات المتحدة بشأن نزاع أوكرانيا. لست بحاجة إلى شهادة دكتوراه من جامعة برينستون لتسأل عن أهدافنا في أوكرانيا، وكيف نخطط لتحقيقها”.

وأشار إلى أنه “إذا كانت واشنطن قد طرحت نفس الأسئلة قبل بدء الحروب في فيتنام وأفغانستان والعراق، فإن العالم سيبدو مختلفًا تمامًا الآن”.

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