بـ 11 دولارا.. معلومات عن خدمة توثيق حسابات فيسبوك.. فيديو

كشف إسلام غانم خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إعلان شركة ميتا توثيق حسابات فيسبوك وانستجرام بمقابل مادي .

وقال إسلام غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" توثيق الحسابات على فيسبوك يمنع تواجد الحسابات المزيفة لأي شخصية مشهورة ".

وأضاف إشلام غانم :" العلامة الزرقاء تضيف قوة انتشار لصاحب هذا الحساب حال نشر أي فيديو أو صورة ".

وتابع إسلام غانم :" شركة ميتا قررت طرح خدمة التوثيق باشتراك شهري بـ 11 دولار من خلال الموقع الإلكتروني لشركة ميتا ".

واكمل إسلام غانم :" شركة ميتا قامت بتبسيط إجراءات توثيق الحسابات "، مضيفا:" شركة ميتا سوف تحقق إيرادات ضخمة من خدمة توثيق الحسابات ".