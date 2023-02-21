خبير عن زيارة بايدن لأوكرانيا: رسالة إلى روسيا

علق عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف ولقاءه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وقال عماد أبو الرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" زيارة بايدن تبعض رسالة إلى روسيا بان أمريكا مستمرة في دعم أوكرانيا ".

وأضاف عماد أبو الرب:" زيارة بايدن لاوكرانيا تبعث رسالة إلى الشعب الأوكراني بأن أمريكا داعمة لكييف في حربها ضد روسيا ".

وتابع عماد أبو الرب:" الصواريخ والأسلحة سوف تصل إلى أوكرانيا من أمريكا من أجل مساعدة كييف في حربها ضد روسيا ".

ولفت عماد أبو الرب :" لا نرى خطا للمفاوضات من خلال الأمم املتحدة من أجل غنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ".