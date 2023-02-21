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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عن زيارة بايدن لأوكرانيا: رسالة إلى روسيا

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

علق عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف ولقاءه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي.

 

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وقال عماد أبو الرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  زيارة  بايدن تبعض رسالة إلى روسيا بان أمريكا مستمرة في دعم أوكرانيا ".

 

 وأضاف عماد أبو الرب:"  زيارة  بايدن لاوكرانيا تبعث رسالة إلى الشعب الأوكراني بأن أمريكا داعمة لكييف في حربها ضد روسيا ".

 

 وتابع عماد أبو الرب:" الصواريخ والأسلحة سوف تصل إلى أوكرانيا من أمريكا من أجل مساعدة كييف  في حربها ضد روسيا ".

 

 ولفت عماد أبو الرب :"  لا نرى خطا  للمفاوضات من خلال الأمم املتحدة من أجل غنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ".

بايدن زيلينسكي أوكرانيا روسيا اخبار التوك شو

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