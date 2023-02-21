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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطني: نوفر السلع بأسعار مخفضة.. وندعم الأكثر احتياجا

نهى طلعت أمين سر
نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني

أكدت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن  أساس عمل منظمات المجتمع المدني هو توفير برامج حماية اجتماعية لدعم ومساندة المواطن الأكثر احتياجا واستحقاقا .

 

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وقالت نهى طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  المواطن الأكثر استحقاقا  يكون له مجموعة من الاحتياجات الأساسية سواء كان تعليم او صحة او مسكن او غذاء ملائم ".

 

 وتاعت نهى طلعت :"  دورنا تنفيذ برامج حماية اجتماعية لحماية الفئات الأكثر هشاشة واستحقاقا ".

 

 واكملت نهى طلعت :" تحقيق العدالة الاجتماعية هدف نسعى جميعا إلى  تحقيقه  بالتعاون مع الحكومة ".

 

 ولفتت نهى طلعت :"  دورنا هو توفير السلع للفئات الأكثر احتياجا  بأسعار مخفضة  وعادلة ".

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