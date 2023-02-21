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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لازم تحلم علشان توصل.. مدحت العدل يكشف تفاصيل عرض تقدر

الدكتور السيناريست
الدكتور السيناريست مدحت العدل

كشف الدكتور السيناريست مدحت العدل، تفاصيل جديدة عن عرض تقدر، مشيراً إلى أن هذا العرض هدف ايصال رسالة للأطفال مفادها إنك "تقدر توصل لكل ما تحلم به".

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مدحت العدل عن تقدر: يستهدف الفئات من سبع سنوات إلى 14 عاما


وأضاف مدحت العدل، في حوار مع الفنانة إسعاد يون، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، أن اللاعب الدولي محمد صلاح من نجريج، ومجدي يعقوب جامعة إسكندرية وزويل كذلك، وبالتالي لازم تحلم علشان توصل ولازم تشوف النماذج والأيقونات دي قدامك، ووالرسالة اللى كنت عايز أوصلها وقلتها لفنان هي إن قيمتك الحقيقية في توصيل قيمتك للطفل علشان ييجي وقت ويبقى حاجة في المستقبل بسببك".
وأشار الدكتور السيناريست مدحت العدل، إلى أن عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.
 

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