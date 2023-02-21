جندي أوكراني: الدبابات الألمانية ستحقق انفراجة في الحرب ضد روسيا

قارن جندي أوكراني دبابات ليوبارد 2 الألمانية، بسيارة مرسيدس، أثناء تدريبه عليها في الماينا قبل وصوله إلى ساحة المعركة، قائلاً إنه يأمل في أن تحقق انفراجة في الحرب.

ووافقت ألمانيا الشهر الماضي على إمداد الدبابات ، التي تعتبر من أفضل الدبابات في ترسانة الغرب ، للتغلب على الهواجس بشأن إرسال أسلحة ثقيلة ترى كييف أنها حاسمة لهزيمة الغزو الروسي لكن موسكو تعتبرها استفزازا خطيرا.

وتدرب ألمانيا عدة مئات من القوات على جوانب مختلفة من الطائرات الحربية كجزء من جهد أوروبي لتدريب حوالي 15000 جندي أوكراني.

وقال الجندي البالغ من العمر 57 عاما 'من الأهمية بمكان أن نستخدم هذا السلاح الحديث بحكمة ، فهو سيحقق الاختراق وسنفوز في النهاية'.

وردا على سؤال حول الاختلاف بين الأنظمة الغربية والسوفيتية ، قال: 'يمكنك أن تتخيله مثل الفرق بين سيارة مرسيدس وسيارة زيجولي' - في إشارة إلى سيارة سوفيتية تباع تحت الاسم التجاري لادا في الغرب.

نسخة الدبابات التي سترسلها ألمانيا ، والتي تنتجها Krauss-Maffei Wegmann ، تزن أكثر من 60 طناً ، وتحتوي على مسدس أملس 120 ملم ويمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 4 كيلومترات (2.5 ميل).

وقال وزير الخارجية الأوكراني الشهر الماضي إنه يتوقع تلقي 120 إلى 140 دبابة غربية في 'الموجة الأولى' من الشحنات من تحالف يضم 12 دولة ، بما في ذلك الألمانية ليوبارد 2 ، مع الوقت اللازم للتدريب.

وقال جندي آخر ، كان يتدرب على مركبة مشاة مشاة ماردير ، إن الأنظمة الغربية ليست بعيدة عن تلك الموجودة في المركبات السوفيتية التي يستخدمها الأوكرانيون.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه معجب بالقوات الأوكرانية.

وأضاف للصحفيين 'الحديث عن الحرب يختلف عن النظر في وجوه الأشخاص الذين .. أتوا إلى هنا مباشرة من خط المواجهة وسيعودون إلى هناك بالدبابات بمجرد الانتهاء من تدريبهم.'

وقال اللفتنانت كولونيل الألماني المسؤول عن تدريب الاوكران على ليوبارد 'إنهم متحمسون للغاية ومتشوقون للمعرفة ... إنهم يعلمون أنهم سيعودون إلى الخطوط الأمامية في غضون خمسة أسابيع'.

ومن المقرر أن يعود الجنود إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس.

وردا على سؤال حول كيفية معالجة مخاوفهم ، قال الجندي البالغ من العمر 57 عاما إن على القوات أن تتكيف معه.

واضاف ‘الخوف؟ نعم ، الجميع خائفون. لكن من المهم كيف تتعامل مع خوفك - وكيف تقاومه رغم ذلك’ وفقا لرويترز