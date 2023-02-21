استمرار تدريبات المشروع القومي لرياضة المرأة بمحافظة الأقصر

تنظمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي "المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة"، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، في إطار الاهتمام برياضة المرأة، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة ومن ضمنها محافظة الأقصر.

ويستهدف المشروع العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربين متخصصين على مستوى الجمهورية في العاب ( كرة القدم - الكرة الطائرة - تنس طاولة - كرة اليد - الكاراتية - عروض رياضية )

وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والأستاذ صلاح عز مدير إدارة الرياضة وتحت اشراف كابتن محمود حساني.



ويستمر تنفيذ المشروع القومي للمرأة في محافظة الأقصر (بمركز شباب الحسينات إدارة شباب الطود ) يومي السبت والثلاثاء الساعة ( 4-6) مساء و( نادي مارمرقس بالأقصر ) يومي السبت والثلاثاء الساعة (5-7) مساء و(مركز شباب السلام بأسنا) يومي السبت والثلاثاء الساعة ( 4-6) مساء.