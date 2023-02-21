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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الغرب بدأ الحرب وروسيا تحاول وقفها

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتهاما إلى حلف الناتو بالتوسع إلى حدود بلاده ونشر قواعد عسكرية بالقرب من موسكو؛ كما اتهم الولايات المتحدة بنسف السلام، موضحا أنها تمتلك مئات القواعد العسكرية حول العالم.

وقال بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، إن موسكو أرسلت ضمانات أمنية إلى واشنطن والناتو لكنهما ردا بالرفض، مشيرا إلى أن أوروبا في حاجة إلى أمن "غير مجزأ" لكن الرد كان سلبيا للغاية.

وأكد الرئيس الروسي أن الغرب بدأ الحرب وروسيا تستخدم القوة لوقفها، لافتا إلى أن الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريا.

وتابع بوتين بالقول إن  الغرب لم يدعم الدول الفقيرة مثلما قام بدعم أوكرانيا عسكريا وأن الحروب التي شنها الغرب تحت شعار الديمقراطية تسببت في تشريد مئات الملايين.

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وشدد على أن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد بدعمه الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

وحمل بوتين الدول الغربية مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا

وأكد بوتين أنه كلما ازداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.

وفي هذه الأثنا، يوجه بوتين خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية وسط ترقب دولي واسع النطاق لما سيقوله على عتبة ذكرى انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 

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