منفصل عن الواقع.. أول رد أوكراني على كلمة الرئيس الروسي أمام البرلمان

علق مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الخطاب السنوي الئي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام البرلمان.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، إن بوتين أثبت علنا ارتباكه وانفصاله عن الواقع وأوضح أن روسيا ليست لديها حلول.

وأضاف أن الرئيس الروسي مرتبك ولا يحق له الحديث عن القانون والعدالة، مشيرا إلى أن روسيا وصلت إلى حافة النهاية وأي شيء ستفعله سيفاقم وضعها.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألقي اليوم الثلاثاء، كلمته السنوية أمام البرلمان الروسي للوقوف على أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا خاصة بعد مرور عام على بدء الحرب.

وخلال كلمته، قال الرئيس الروسي، إنه منذ 2004 ونحن نعاني الكراهية التي تأتي من أوكرانيا، لافتا إلى أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.

وأضاف بوتين: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أن القتل والتكيل ودعم الإرهاب كان سائدا في دونباس قبل العملية العسكرية.

وتابع بوتين: "نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية، وكنا نقوم بكل شيء ممكن لحل النزاع مع أوكرانيا بطرق سلمية، وأن أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني، لافتا إلى أننا سنقرر مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة.

وأكد الرئيس الروسي في كلمته، أن موسكو حاولت حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية، موضحا: "قمنا بكل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلميا لكن الغرب أعد سيناريو مختلفا، وسندافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط وإنما عن عالم متعدد الأقطاب.