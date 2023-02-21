وائل جسار يستعد لتسجيل أغنية "في حد بيحبني"

يستعد النجم وائل جسار لتسجيل اغنيته الجديدة "في حد بيحبني "، التي من المقرر أن يبدأ التحضيرات من أجل طرحها الفترة المقبلة على عدد من منصات الأغاني وقناته الخاصة على يوتيوب، وستكون على طريقة السنجل ويهديها قريبا لجمهوره العربي الكبير.

وأطلق وائل جسار في وقتًا سابق أغنياته "لو تخاصمني " التي حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب بمجرد اطلاقها.

واحيا ملك الاحساس ثلاث حفلات بمناسبة عيد الحب في ببروت واربيل ومؤخرا في القاهرة، كما سيشارك في حفلات هلا فبراير في الكويت يوم ٢٧ الجاري.



ويبدأ وائل جسار جولة غنائية تشمل العديد من البلدان حيث سيتوجه هذا الشهر الى بلجيكا والمانيا للقاء جمهوره العربي العريض الذي يترقب حفلات النجم المحبوب، وبعدها يعود لحفل الكويت.