عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل جسار يستعد لتسجيل أغنية "في حد بيحبني"

صدى البلد

يستعد النجم وائل جسار لتسجيل اغنيته الجديدة "في حد بيحبني "، التي من المقرر أن يبدأ التحضيرات من أجل طرحها الفترة المقبلة على عدد من منصات الأغاني وقناته الخاصة على يوتيوب، وستكون على طريقة السنجل ويهديها قريبا لجمهوره العربي الكبير.

وأطلق وائل جسار في وقتًا سابق  أغنياته  "لو تخاصمني " التي حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب بمجرد اطلاقها.

واحيا ملك الاحساس ثلاث حفلات بمناسبة عيد الحب في ببروت واربيل ومؤخرا في القاهرة، كما سيشارك في حفلات هلا فبراير في الكويت يوم ٢٧ الجاري.

وائل جسار يحيى حفلا غنائيا اليوم فى القاهرة

وائل جسار يروي لحظة شعوره بالهزة الأرضية: شوفت ضرف الدولاب بتفتح وتقفل


ويبدأ وائل جسار جولة غنائية تشمل العديد من البلدان حيث سيتوجه هذا الشهر الى بلجيكا والمانيا للقاء جمهوره العربي العريض الذي يترقب حفلات النجم المحبوب، وبعدها يعود لحفل الكويت.

الفترة المقبلة وائل جسار يوتيوب عيد الحب الكويت الإحساس الجديد مشاهدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات شهري مارس وأبريل

موضوعات متعلقة

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي يطلق البوستر الرسمي للدورة 24

اسم الله عليك.. حسام حسني يطرح أغنية جديدة

الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج .. غدا

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم عيد الفطر شوجر دادي

تعرف على فيلم اليوم الرابع بمهرجان نجيب محفوظ

أخبار الفن.. لحظة بكاء سماء إبراهيم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. رئيس أوكرانيا بحفل افتتاح مهرجان برلين

محمد القس: نجاحي في "موضوع عائلي" لن يصعب أدواري الفنية القادمة

لينا صوفيا تشارك في بطولة مسلسل كامل العدد المقرر عرضه رمضان القادم

ترشيحاتنا

بعد خطاب بوتين.. 12 دولة أوروبية تصدر بيانا موحدا بشأن روسيا

البرق الزلزالي وتوقعات الهولندي.. ماذا يحمل 22 فبراير؟| البحوث الفلكية تجيب

دوري أبطال أوروبا.. 15 قناة تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد

منح ومكافآت مالية لـ26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية بملتقي إيدتوك |صور

خرج ليلعب ولم يعد.. الجرار يدهس الصبي عبد الفتاح في قنا| تفاصيل مؤلمة

حقيقة انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر ما ينبئ بحدوث تسونامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في وضح النهار.. شاهد سرقة طرد بيجامات عائلة أمريكية غرب لندن

رمضان 2023.. شاهد الصور الأولى لـ روبى من مسلسل حضرة العمدة

وداعا للريجيم القاسي.. أسرع حمية لنحت قوامك ومنحك الشعور بالشبع

فيديوهات صادمة.. رجل يلقي البيض على ركاب حافلة بسان فرانسيسكو

فيديو

كوكايين ومخدرات.. سعد لمجرد يفجر مفاجأة/ فيديو جراف

مفاجأة غير متوقعة.. حفل زفاف يتحول لكابوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ