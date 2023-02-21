عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بوكيه البيض.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية| صور

بوكيه البيض.. طريقة
بوكيه البيض.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

اعتدنا أن الورد بجميع أنواعه وألوانه الزاهية هو ما يوضع داخل “بوكيه”، لكن لقي مقطع فيديو منتشر، خاصة في محافظة المنوفية، لـ “بوكيه بيض” استغراب البعض وإعجاب البعض الآخر. 

ونظرا لأن الهدايا لا ترتبط بمناسبة معينة، مثل “عيد الحب”، فقد لفت “بوكيه البيض” الذي جاء تحت مسمى “أنسب هدية لمحبي الجيم”، أنظار الكثيرين عبر السوشيال ميديا. 

طلب زبونة

أظهر مقطع فيديو إعداد بوكيه البيض من أحد المحال بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، حيرة صاحبة “متجر البوكيهات المتنوعة ما بين الأكل والأطعمة وصور الذكريات"، كيف ستصنع “بوكيه البيض” الذي طلبته منها إحدى زبائنها، مع اشتراطها عليها أن يكون البيض “غير مطهي بالسلق”. 

بوكيه البيض

وقالت صانعة بوكيه البيض: “محتارة حقيقي، هلزق البيض النيئ إزاي في البوكيه” لافتة إلى أنه كسرت منها بيضة بالفعل أثناء محاولة لصقه بـ “دبل فيس” في قاعدة البوكيه، مستخدمة في ذلك “طبق بيض، ومسدس شمع، وأعواد بلاستيكية، ومقص، وغلاف بوكيه". 

وأكدت صانعة بوكيه البيض أن طريقتها في صنع “بوكيه البيض” بسهولة ستمكن مستخدم الهدية من طهي البيض بكل الطرق، وأسهلها “السلق”. 

وكان من أبرز التعليقات على بوكيه البيض: “هدية عملية في زمن الأزمات الاقتصادية العالمية”، و“عجبني جداااا”، و“البوكيه يعني ورد”، و“أوفر من الورد”، و“المنايفة بيبدعوا”، و“فكرة حلوة، شاطرة”. 

فيديوهات صادمة.. رجل يلقي البيض على ركاب حافلة بسان فرانسيسكو

معاملة البيض.. سعر صادم لـ كرتونة صراصير بألمانيا وسر اعتمادها غذاءً

أبرزها البيض.. 5 أطعمة غنية بالبروتين لإنقاص الوزن بعد سن الأربعين

البيض بـ85 جنيها واللحمة 160.. زحام على معرض أهلا رمضان في المنوفية| صور

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

 

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

 

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

 

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

 

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

 

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

 

 

 

 

بوكيه البيض شبين الكوم المنوفية محافظة المنوفية صنع بوكيه بوكيه أكل محبي الجيم أنسب هدية هدية عملية صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

الزلزال الكبير لم يأتِ بعد.. هل تصدق نبوءة العالم الهولندي المثير للجدل؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل ولي عهد ولاية كلانتان الماليزية

تحرك برلماني لإعفاء سيارات المصريين بالخارج من جميع الرسوم والجمارك

رسميا.. أرسنال يعلن تجديد عقد محمد النني

رسميا.. النني يجدد عقده مع آرسنال حتي 2024

بـ وزن زائد .. مى حلمى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

لقد فشلت.. رسالة قوية من أمين عام حلف الناتو لـ بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوكيه البيض.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية| صور

زوجة حسام غالى في إطلالة ملفتة برفقته فى أحدث ظهور لهما

أبطال مسلسل بالطو يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي

بسبب رقصة.. لقطات في خطوبة البلوجر عمرو راضي وهدير عرضتهما للانتقادات

فيديو

ظهرت بعد كارثة تركيا .. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة البرق الزلزالي «فيديوجراف»

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

ارتدوا ملابس ثقيلة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

قبل زيادة الأسعار/ سيارات بدون جمارك وضرائب.. تفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ