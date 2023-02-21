بوكيه البيض.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية| صور

اعتدنا أن الورد بجميع أنواعه وألوانه الزاهية هو ما يوضع داخل “بوكيه”، لكن لقي مقطع فيديو منتشر، خاصة في محافظة المنوفية، لـ “بوكيه بيض” استغراب البعض وإعجاب البعض الآخر.

ونظرا لأن الهدايا لا ترتبط بمناسبة معينة، مثل “عيد الحب”، فقد لفت “بوكيه البيض” الذي جاء تحت مسمى “أنسب هدية لمحبي الجيم”، أنظار الكثيرين عبر السوشيال ميديا.

طلب زبونة

أظهر مقطع فيديو إعداد بوكيه البيض من أحد المحال بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، حيرة صاحبة “متجر البوكيهات المتنوعة ما بين الأكل والأطعمة وصور الذكريات"، كيف ستصنع “بوكيه البيض” الذي طلبته منها إحدى زبائنها، مع اشتراطها عليها أن يكون البيض “غير مطهي بالسلق”.

بوكيه البيض

وقالت صانعة بوكيه البيض: “محتارة حقيقي، هلزق البيض النيئ إزاي في البوكيه” لافتة إلى أنه كسرت منها بيضة بالفعل أثناء محاولة لصقه بـ “دبل فيس” في قاعدة البوكيه، مستخدمة في ذلك “طبق بيض، ومسدس شمع، وأعواد بلاستيكية، ومقص، وغلاف بوكيه".

وأكدت صانعة بوكيه البيض أن طريقتها في صنع “بوكيه البيض” بسهولة ستمكن مستخدم الهدية من طهي البيض بكل الطرق، وأسهلها “السلق”.

وكان من أبرز التعليقات على بوكيه البيض: “هدية عملية في زمن الأزمات الاقتصادية العالمية”، و“عجبني جداااا”، و“البوكيه يعني ورد”، و“أوفر من الورد”، و“المنايفة بيبدعوا”، و“فكرة حلوة، شاطرة”.

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية

بوكيه البيض لمحبي الجيم.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية