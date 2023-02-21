المنتدى الاقتصادي العالمي: "Cop28" سيشكل أول تقييم للتقدم المحرز في الجهود المناخية

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، تقريرا تناول فيه أبرز التصريحات حول أزمة المناخ العالمية، خاصة تصريحات الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28.

وجاء في التقرير أن الجابر قال إن العالم بحاجة لـ "تصحيح مساره" بالنسبة لمساعي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة أزمة التغير المناخ.

وبحسب تقرير المنتدى، فأن مؤتمر المناخ "كوب 28" والمقرر انطلاقه في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر المقبل، سيكون بمثابة أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في الجهود المناخية العالمية، وذلك منذ اتفاقية باريس التاريخية عام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض.

وبحسب التقرير ، فإن الإمارات ستصبح ثاني دولة عربية بعد مصر تستضيف مؤتمر المناخ ، استضافت مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، في مدينة شرم الشيخ.

وكان الدكتور سلطان الجابر، أكد خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي مؤخراً، على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية.

وشدد إلى الحاجة لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030ن مشيرا إلى ضرورة دعم السياسات والاستراتيجيات لتحقيق التقدم الشامل الذي يحتوي الجميع والمساعدة في محاربة أزمة المناخ في نفس الوقت.

ولفت إلى أن "يعتبر رأس المال أمراً بالغ الأهمية لجعل صندوق الخسائر والأضرار حقيقياً وعملياً، كما أنه المفتاح للتوصل لصفقة عادلة بشأن تمويل المناخ لجنوب الكرة الأرضية".

يذكر أن مؤتمر COP27 في مصر العام الماضي تم الترحيب خلال بإنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وتم الاتفاق عليه، وذلك للتوصل لآلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.