عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفرق بين الراوتب والنوافل وأنواعها .. مجدي عاشور يوضح

صلاة النوافل
صلاة النوافل

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول "أسمع كثيرًا عن السنن والنوافل وليس لديَّ أدنى فكرة عنها ، فرجاءً التوضيح مع الشرح.

وقال عاشور، في رده على السؤال، إن هناك فرقٌ بين الرواتب والنوافل ، وهو ناتج عن تقسيم صلاة التطوع إلى مُطلَقة أو مُقيَّدة، منوها أن المقيَّدة : هي المعروفة بالسنن الرواتب ، وهي قسمان : مؤكَّدة وغير مؤكَّدة.

أما المؤكدة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب أحيانه في الحضر والسفر ، وهي الواردة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة : أربعًا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر "، ويضاف إليها قيام الليل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ".


أما غير المؤكدة فهي التي لم يواظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها بنفس الدرجة التي واظب عليها صلى الله عليه وآله وسلم في المؤكدة ، كالأربع ركعات التي قبل العصر، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " رحم اللَّه امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا " . وكذلك الركعتان اللتان قبل المغرب وقبل العشاء ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " بين كل أذانين صلاة ".


أما المطلقة : فهي النوافل التي يباح للمسلم أن يصليها في أي وقت دون تقييد ، إلا الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ، وهي ما بعد الفجر إلى الشروق بثلث ساعة تقريبًا ، وكذلك ما بعد العصر حتى غروب الشمس.

وأوضح، أن الخلاصة، فإن مما يميز السنن عن النوافل هي فعلها مع الصلاة قبلها أو بعدها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها في أغلب أحيانه .

مجدى عاشور السنن النوافل صلاة التطوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

فقد 270 جنيها.. أسباب تراجع أسعار الذهب فى مصر

محدش بيطلبني.. فاروق فلوكس يصدم الجميع بحاله ..ويطلب الدعاء لنجله أحمد

مفاجأة..بايدن يطالب بإقالة بوتين من منصبه

إسرائيل| نتنياهو يدعو لإجراء محادثات حول أزمة القضاء.. والمعارضة: أكاذيب واحتيال وتلاعب

منتجي الدواجن تكشف عن حل نهائي لأزمة ارتفاع أسعار الفراخ والبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة تشبع.. طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار

من غير بسترة ولا تجهيز ..أطعمة تخزن فى الفريزر كما هى

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

فيديو

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

وظائف خالية للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ