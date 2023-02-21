عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: بوتين أعلن تعليق مشاركة روسيا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تطورا جديدا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

txt

دبلوماسي روسي يفجر مفاجأة بشأن استخدام بوتين للسلاح النووي

  
وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أيضا أن روسيا لن تخسر الحرب.

 

الرئيس الروسي


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أمر لوزارة الدفاع الروسية بإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر، وأمريكا وروسيا يملكان ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكلان حوالي 90% من الرؤوس الحربية النووية حول العالم؛ وهو أمر لا تتحمل نتائج تصعيده دول العالم.
 

فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، خلال خطابه عن حالة الأمة أمام الجمعية الوطنية الروسية، أن روسيا ستتوقف عن الالتزام بمعاهدة ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة النووية أبرمتها مع الولايات المتحدة.

 

أحمد موسى الحرب الروسية الأوكرانية بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخبار بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

دبلوماسي روسي يفجر مفاجأة بشأن استخدام بوتين للسلاح النووي

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

فقد 270 جنيها.. أسباب تراجع أسعار الذهب فى مصر

محدش بيطلبني.. فاروق فلوكس يصدم الجميع بحاله ..ويطلب الدعاء لنجله أحمد

مفاجأة..بايدن يطالب بإقالة بوتين من منصبه

إسرائيل| نتنياهو يدعو لإجراء محادثات حول أزمة القضاء.. والمعارضة: أكاذيب واحتيال وتلاعب

منتجي الدواجن تكشف عن حل نهائي لأزمة ارتفاع أسعار الفراخ والبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة تشبع.. طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار

من غير بسترة ولا تجهيز ..أطعمة تخزن فى الفريزر كما هى

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

فيديو

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

وظائف خالية للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ