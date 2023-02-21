أحمد موسى: بوتين أعلن تعليق مشاركة روسيا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تطورا جديدا، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أيضا أن روسيا لن تخسر الحرب.

الرئيس الروسي



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أمر لوزارة الدفاع الروسية بإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر، وأمريكا وروسيا يملكان ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكلان حوالي 90% من الرؤوس الحربية النووية حول العالم؛ وهو أمر لا تتحمل نتائج تصعيده دول العالم.



فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، خلال خطابه عن حالة الأمة أمام الجمعية الوطنية الروسية، أن روسيا ستتوقف عن الالتزام بمعاهدة ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة النووية أبرمتها مع الولايات المتحدة.