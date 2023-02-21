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برلمان

أميرة العادلي: كتاب مفاهيم سياسية تجربة فريدة تعبر عن مشروع فكري يتميز بالتنوع

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي

تحدثت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،والمشرفة على "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، حول فكرة إصدار الكتاب، لافتة إلى أن فكرة الكتاب من البداية خلال اجتماع تم عقده سابقا للمركز الإعلامي، حيث طرح وقتها الدكتور محمد الليثي مجموعة من الأفكار حول المفاهيم السياسية،  ومن ثم تم اقتراح أن انشاء كتاب لتأصيل تلك المفاهيم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

وقالت النائبة أميرة العادلي، إن تجربة  الكتاب جاءت للتعبير عن مشروع فكري يعبر عن منصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معقبة أنه جاء كمحاولة لإعطاء الحق للجميع لوضع الرؤى المختلفة، لانه من الوارد اختلاف وجهات النظر.

وعقدت  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل جلسة نقاشية حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المفاهيم السياسية النائبة أميرة العادلي كتاب مفاهيم سياسية التنسيقية

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