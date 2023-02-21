أرقام تاريخية.. تعليق أحمد موسى على هدف محمد صلاح في ريال مدريد

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي ليفربول في مواجهة ريال مدريد، وتقدم الريدز في الشوط الأول على النادي الملكي.



وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن يبدوا أن ليفربول رجع وفاق بقوة، واللاعب الدولي محمد صلاح سجل هدف في غاية القوة، وبيعمل أرقام تاريخية مع ليفربول في مباراة اليوم أمام ريال مدريد.

ليفربول متقدم على ريال مدريد



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن ليفربول متقدم على ريال مدريد في مباراة نارية، على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، صلاح عمل اسيست في الهدف الأول، وأحرز الهدف الثاني.

