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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد داغر: قدمنا موسيقى الشعب في ممشى أهل مصر

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية أنه تم تقديم موسيقى الشعب في السويس، و سوهاج، و الشرقية، وفى ممشى أهل مصر وسنواصل تقديمها في مختلف المناطق.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولي، أن هناك جمهور بـ الآلاف تحضر تلك العروض، التى تتم فى الشوارع، وأن المواطنين تستمتع بهذه العروض.

ولفت إلى أن هناك بروتوكول مع ممشي أهلي مصر بتقديم عروض وسلسلة حفلات، وأن المواطنين تدفع أجر رمزي، و الجميع يستمتع.

وأشار إلى أن وزارة السياحة و الأثار، يدعمونهم بشكل كامل من أجل إقامة الحفلات، وعمل عروض فى أماكن كثيرة، هناك عروض تقدم فى الساحل الشمالي، وفى أماكن كثيرة، من أجل الخروج لـ الجمهور، وأسعاد المواطني. 

وأوضح أن هناك خطط لتقديم عروض فى العلميين، وأن هدفهم تقديم عروض أيضًا لـ المواطنين البسطاء التى لا تستطيع تحمل تذكرة بمبلغ كبير.

 

دار الأوبرا خالد داغر دار الاوبرا المصرية موسيقى الشعب السويس ممشى أهل مصر

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