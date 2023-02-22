وليد سليمان: اعتزلت في التوقيت المناسب.. واتعمل عليا لجان لهذا السبب

حل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

سبب الاعتزال

أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، أن جمهور النادي الأهلي أطلق عليه لقب "الحاوي" ، مضيفا:" شرف كبير ليا إن جمهورالاهلي يطلق عليا هذا اللقب، و جمهور النادي الأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة ".

وأضاف وليد سليمان :" منذ الصغر كنت أتمنى أن امارس كرة القدم في النادي الأهلي"، مضيفا:" عائلتي تشجع النادي الأهلي وتأثرت بهم وأحببت النادي الأهلي منذ الصغر ".

وعن قرار الاعتزال قال وليد سليمان:" قرار صعب لكن لازم القرار ده يحصل «محدش بيلعب كورة طول حياته»، توقيت الاعتزال كان جيدا وقمت باستشارة لاعبين كثر مثل أبو تريكة وبركات وعماد متعب في قرار اعتزالي ".

وتابع وليد سليمان :" بعد حصول النادي الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية قررت أن أعلن اعتزالي "، مضيفا:" أبو تريكة قال لي انا عايزك تخرج من الباب الكبير ".

سأتجه للإدارة

أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي يسانده في صقل مهاراته في مجال الإدارة، قائلا:" حصلت على كورس من الجامعة الأمريكية في مجال الإدارة ".

وأضاف وليد سليمان :" سأحصل على دبولمة من جامعة القاهرة، وسوف أسافر معايشة في أوروبا للإثقال مهارات الإدارة"، مضيفا:" مش عايز أعيش على تاريخ كرة القدم فقط ".

وأضاف وليد سليمان :" زملائي في النادي الأهلي لم يصدقوا قرار الاعتزال، ومكنتش عايز أوصل لمرحلة الناس هيا اللي تقولي بطل كورة ".

الأهلي منظومة عظيمة

قال وليد سليمان :" انا راضي عن تاريخي مع النادي الأهلي، وأنا كنت أتمنى ألعب في النادي الأهلي واعتزل أثناء اللعب في النادي الأهلي ".

وتابع وليد سليمان:" النادي الأهلي منظومة عظمية ونتعلم فيها الكثير"، مضيفقا:" أثناء تواجدي في النادي الأهلي وصلتني عروض من الخليج لكن الأهلي كان في احتياج لي وقررت الاستمرار مع الأهلي ".

إصابة عبد الشافي

كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، كواليس إصابة محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك في كرة مشتركة معه في إحدى مباريات الأهلي والزمالك.

وقال وليد سليمان في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بعد إصابة عبد الشافي قررت زيارته في المستشفى وهو أخويا وصديقي ".

وأضاف وليد سليمان :" في هذا التوقيت كان هناك ضغط كبير عليا وكان هناك حملات ضدي"، مضيفا:"خبير تحكيم في الدوري الإنجليزي أكد إني مش غلطان وأنني لم أتعمد إيذاء محمد عبد الشافي".

واكمل وليد سليمان :" اتعمل عليا لجان طالبتني باعتزال كرة القدم بعد إصابة عبد الشافي “، مضيفا:” لا أتعمد التسبب في أذي أي لاعب او إصابة أي لاعب"

الجيل الذهبي

كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، كيفية تعامله مع الجيل القديم من اللاعبين والجيل الحالي من اللاعبين طوال سنوات تواجده في النادي الأهلي ، قائلا:""الجيل الذهبي للنادي الأهلي لن يعوّض أو يتكرّر".

وتابع وليد سليمان: "استفدت كثيرًا من الجيل الذهبي للنادي الأهلي، وكان شرف ليا إني لعبت معاهم"، مضيفاً: "الجيل الذهبي تعوّد على الضغوط".

وأكمل وليد سليمان: "السوشيال ميديا تنسبب في ضغط كبير على الجيل الجديد من لاعبي الأهلي والسوشيال ميديا لم تكن متواجدة أيام الجيل الذهبي للنادي الأهلي".

ولفت وليد سليمان: "الجيل الجديد لم يتعود على اللعب أمام الجماهير على عكس الجيل الذهبي للنادي الأهلي"، مضيفاً: "الجيل الجديد اتظلم بسبب عدم تواجد جماهير في المدرجات".

إمام عاشور

علق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، على الخلاف القديم مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، قائلا:" في النهاية نمارس كرة القدم وإحنا اخوات وكنا بنتقابل في المنتخب ".

وأضاف وليد سليمان :" ما حدث بيني وبين إمام عاشور موقف وعدى وانتهى، وإمام عاشور تواصل مع لاعبي الأهلي في المنتخب وطلب يكلمني وتواصل معي وقلت له « الموضوع انتهى .. انت زي أخويا الصغير»".

وتابع وليد سليمان :" إمام عاشور أتى لي في مباراة بين الاهلي والزمالك وقدم لي الاعتذار والموضوع انتهى".

وأكمل وليد سليمان:" أنا مش من محبي السوشيال ميديا وشقيق زوجتي هو من أصر على إنشاء حسابات لي على السوشيال ميديا ".

قال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، إن والده كان ميكانيكي سيارات، مضيفا:" كنت أقوم بمساعدة والدي في عمل الورشة وذلك في أوقات الإجازة ".

وقال وليد سليمان :" كنت بلعب امام ورشة أبويا ولما اخسر كنت بعيط “، مضيفا:” عندما كان عمري 15 سنة روحت اختبارات النادي الأهلي لكني الخبير الأجنبي رفض التحاقي بالنادي الأهلي بسبب صغر حجم جسمي ".

ولفت وليد سليمان :" حصلت على عرض من ناشئين حرس الحدود والتحقت بنادي حرس الحدود ثم انتقلت إلى الجونة ثم بتروجيت ".

وتابع وليد سليمان :" أثناء تواجدي في بتروجيت كان هناك وعود كل عام بالانتقال للنادي الأهلي وفي إحدى السنوات وقبل غلق باب القيد جالي انهيار عصبي ودخلت المستشفى بسبب خوفي من عدم انتقال للنادي الأهلي، ثم انتقلت لنادي غنبي لمدة موسم ثم انتقلت للنادي الاهلي".