أخبار التوك شو|حقيقة تنبؤات العالم العراقي وحلمي بكر يكشف أصعب لحظات مرضه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خالد داغر: قدمنا موسيقى الشعب في ممشى أهل مصر

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية أنه تم تقديم موسيقى الشعب في السويس، و سوهاج، و الشرقية، وفى ممشى أهل مصر وسنواصل تقديمها في مختلف المناطق.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولي، أن هناك جمهور بـ الآلاف تحضر تلك العروض، التى تتم فى الشوارع، وأن المواطنين تستمتع بهذه العروض.

ولفت إلى أن هناك بروتوكول مع ممشي أهلي مصر بتقديم عروض وسلسلة حفلات، وأن المواطنين تدفع أجر رمزي، و الجميع يستمتع.

وأشار إلى أن وزارة السياحة و الأثار، يدعمونهم بشكل كامل من أجل إقامة الحفلات، وعمل عروض فى أماكن كثيرة، هناك عروض تقدم فى الساحل الشمالي، وفى أماكن كثيرة، من أجل الخروج لـ الجمهور، وأسعاد المواطني.

راض عن تاريخي.. وليد سليمان: الأهلي منظومة عظيمة.. وتوقيت اعتزالي مناسب

علق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، على قرار اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلا:" اخترت توقيت مناسب للاعتزال".

وقال وليد سليمان في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انا راضي عن تاريخي مع النادي الأهلي ".

وأضاف وليد سليمان :" أنا كنت أتمنى ألعب في النادي الأهلي واعتزل أثناء اللعب في النادي الأهلي ".

وتابع وليد سليمان:" النادي الأهلي منظومة عظمية ونتعلم فيها الكثير"، مضيفقا:" أثناء تواجدي في النادي الأهلي وصلتني عروض من الخليج لكن الأهلي كان في احتياج لي وقررت الاستمرار مع الأهلي ".





هل تنبؤات العالم العراقي حقيقة؟.. رد غير متوقع من القومي للبحوث الفلكية

رد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تصريحات العالم الهولندي بشأن احتمالية وقوع زلزال في المنطقة والتي حدثت بالفعل أمس.



عبدالمنعم سعيد: الأداء العسكري لروسيا لم يكن متوقعا من دولة عظمى مثلها

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسي وعضو مجلس الشيوخ أن اليوم شهد مبارزة كلامية درات بين الرئيسين الروسي والامريكي وكلاهما استخدم كافة الاسلحة والحجج التي تقوي موقفه.



لطيفة: حلمي بكر قيمة فنية كبيرة..وزيارتي له بالمستشفى أقل شيء أقدمه..فيديو

أكدت الفنانة لطيفة، أن الموسيقار حلمي بكر يعد فنان كبير، وبمثابة مدرسة في الفن الشرقي، لما قام به من جهود كبيرة على مدار عقود طويلة.



وقالت لطيفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن حلمي بكر هو قيمة فنية، ويتحدث دائما بدافع حبه للفن.

أقل شئ أقدمه له.

وتابعت الفنانة لطيفة، أن شهادة حلمي بكر في قدراتي شرف كبير لي، مؤكدا أن زيارتي له في المستشفي يعد أقل شئ أقدمه له.



ليس المد والجزر.. تأثير الضغط الجوي سبب تراجع منسوب البحار في مصر

أكد عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن تراجع منسوب مياه البحار لا يشكل ضررا على الشواطئ المصرية.



قصواء الخلالي: حركة الأفرو سنتريك قديمة ودعاتها متطرفون في أفكارهم| فيديو

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ أول وأهم وأكبر ملكية فكرية في التاريخ الإنساني والبشري هي الملكية الفكرية المصرية، وهو ما يتفق عليه العالم كله، مشددةً على أنّ الحضارة المصرية أقدم حضارة وأول حضارة حقيقية بمفهوم الحضارة، كما أنّ مصر هي أقدم دولة بمفهوم الدولة.



قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن الدولة المصرية تحتفل كل عام بظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل، بمناسبة تتويجه لعرش الحكم.

وأضاف "حسام هزاع" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز" الفضائيه، أن ظاهرة تعامد الشمس تدخل للممر الأمامي للمعبد حوالي ٦٠ متر وتضي ٣ تماثيل، وهم تمثال الإله آمون وتمثال رمسيس وتمثال إله الموت.

وتابع حسام هزاع، أن ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني تستمر من ٢٠ الي ٢٥ دقيقة فقط، مشيراً إلى أن العالم أجمع يأتي إلى مصر ليشاهدوا تلك الظاهرة الهامة.



هاني الناظر يقدم نصائح للعناية بالبشرة بشكل صحي وبأدوات بسيطة

كشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا ، عن كيفية العناية بالبشرة والشعر بأدوات بسيطة في المنزل ، مشيرا إلى أنه يمكن علاج جفاف البشرة في فصل الشتاء من خلال الفازلين العادي ويوضع على الجلد صباحا ومساء، والحرص على تناول 8 أكواب مياه على مدار اليوم.

أكد الموسيقار حلمي بكر، أن أصعب لحظات مرضي كانت أثناء دخوله المستشفى، ولكن على الرغم من تلك اللحظات الصعبة، إلا أنه فوجئ بحب الكثيرين الذين كانوا حوله.

وقال حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه كل المعارك التي خضتها في الساحة الفنية كانت تعتمد على آرائي ومواقفي الصحيحة، مؤكدًا أن تلك الآراء هامة للموسيقى والفن.

مازلت مقاتلاً

وتابع الموسيقار حلمي بكر، أن آرائي الفنية تعتمد على الدراسة والخبرة الطويلة في الموسيقى والفن، مؤكدًا أنه مازلت مقاتلاً رغم وعكتي الصحية.