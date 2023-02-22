صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه الثابت لأوكرانيا

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا باستقرار الاقتصاد الأوكراني وسط الحرب الروسية الشاملة، مؤكدة دعم الصندوق القوي لأوكرانيا في المستقبل.

وقالت جورجيفا، في ختام زيارتها لكييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أمس الثلاثاء: "في اجتماعاتي (في كييف)، جددت التزام صندوق النقد الدولي الثابت بمواصلة دعم أوكرانيا. وبالإضافة إلى التمويل الطارئ للعام الماضي، شارك صندوق النقد الدولي بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية من خلال مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة الصندوق، والذي يوفر دعامة قوية لسياسات الاقتصاد الكلي ويساعد في تحفيز دعم المانحين بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، أشارت جورجيفا إلى أن الأداء في ظل البرنامج الحالي أكد تحقيق نتائج عالية، مما يمهد الطريق لمناقشة الخطوات التالية لتمويل صندوق النقد الدولي الكامل لأوكرانيا.

وأكدت أن المجتمع الدولي سيواصل الاضطلاع بدور حيوي في دعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة في تلبية احتياجات التمويل الكبيرة في عام 2023 وما بعده، لافتة إلى أن للحرب في أوكرانيا عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، قائلة "إذا عملنا معًا كمجتمع عالمي سنتمكن من بناء مستقبل أفضل".