عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه الثابت لأوكرانيا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا باستقرار الاقتصاد الأوكراني وسط الحرب الروسية الشاملة، مؤكدة دعم الصندوق القوي لأوكرانيا في المستقبل.
وقالت جورجيفا، في ختام زيارتها لكييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أمس الثلاثاء: "في اجتماعاتي (في كييف)، جددت التزام صندوق النقد الدولي الثابت بمواصلة دعم أوكرانيا. وبالإضافة إلى التمويل الطارئ للعام الماضي، شارك صندوق النقد الدولي بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية من خلال مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة الصندوق، والذي يوفر دعامة قوية لسياسات الاقتصاد الكلي ويساعد في تحفيز دعم المانحين بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، أشارت جورجيفا إلى أن الأداء في ظل البرنامج الحالي أكد تحقيق نتائج عالية، مما يمهد الطريق لمناقشة الخطوات التالية لتمويل صندوق النقد الدولي الكامل لأوكرانيا.
وأكدت أن المجتمع الدولي سيواصل الاضطلاع بدور حيوي في دعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة في تلبية احتياجات التمويل الكبيرة في عام 2023 وما بعده، لافتة إلى أن للحرب في أوكرانيا عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، قائلة "إذا عملنا معًا كمجتمع عالمي سنتمكن من بناء مستقبل أفضل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة جديدة بشأن عودة رمضان صبحي للمارد الأحمر

الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادات.. 27 ليلة حسناتها لا تحصى

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023

الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين باستئناف التجارب النووية «للترهيب» ولا أحد يهتم

معروف بمبادراته الخيرية|«ربما لايحتاج المريض لعلاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

«شوبير» يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

تخطى 50 ألف جنيه.. سعر أقراط كيت ميدلتون في حفل توزيع البافتا

طابع فرعوني.. ملابس مضيفات مصر للطيران تثير الجدل عبر الفيسبوك |شاهد

شمع الأذن مشكلة شائعة .. كيف تتخلص منها بسهولة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ