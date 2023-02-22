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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بايدن.. أوكرانيا تأمل أن يزورها ماكرون مارس المقبل

ماكرون
ماكرون

أعرب فاديم أوميلشينكو، سفير أوكرانيا لدى فرنسا، عن أمله في أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة كييف الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الدعوة الموجهة له لا تزال قائمة.

وجاء تصريح أوميلشينكو تعليقًا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف الاثنين، حيث أعرب السفير الأوكراني عن أسفه لعدم تمكن الرئيس الفرنسي من القيام بذلك، حيث أرادت أوكرانيا تنظيمها كإشارة دعم.

وأوضح أن الدعوة الموجهة لماكرون "لا تزال سارية"، مبديًا أمله في أن "تستمر الزيارة في مارس".

لكنه وجه الشكر لفرنسا على "مستوى الدعم غير المسبوق" لبلاده منذ بداية الغزو الشامل، مضيفًا "اتمنى حقا أن تواصل فرنسا تقديم الدعم".

وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت لوكالة “فرانس برس” أن الرئيس الفرنسي يريد زيارة أوكرانيا، ويريد أن يفعل ذلك بـ"تصريحات محددة".

يذكر أنه آخر مرة زار فيها ماكرون كييف كان في يونيو 2022، مع قادة ألمانيا وإيطاليا ورومانيا، حيث أعرب عن دعمه لوجهة نظر أوكرانيا الأوروبية.

فرنسا إيمانويل ماكرون الرئيس الأمريكي أوكرانيا جو بايدن ماكرون

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