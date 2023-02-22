أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم الأربعاء 22-2-2023

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية، استقرارا في البنوك المصرية أمام الجنيه؛ في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 22-2-2023.
و استقرت أسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه وفقا لما أعلنه جدول تسعيرة العملات داخل البنك المركزي المصري.
سعر الدولار
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.53 جنيه للشراء و 30.63 جنيه للبيع.
العملات الأجنبية
سجل سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا عند 32.53 جنيه للشراء و 32.64 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 36.96 جنيه للشراء و 37.08 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.01 جنيه للشراء و 33.13 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
وشهدت العملات الآسيوية استقرارا في تعاملاتها أمام الجنيه داخل البنوك حيث..
سعر الين الياباني
بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه حوالي 22.66 جنيه للشراء و 22.73 جنيه للبيع.
اليوان الصيني
بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.43 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع.
سعر العملات العربية
وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه حوالي 8.31 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وسجل الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.49 جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع.