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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم الأربعاء 22-2-2023

سعر العملات
سعر العملات

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية، استقرارا في البنوك المصرية أمام الجنيه؛ في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 22-2-2023.

و استقرت أسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه وفقا لما أعلنه جدول تسعيرة العملات داخل البنك المركزي المصري.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 202‪3

استقرار الدولار وتراجع اليورو..أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد مقابل الجنيه

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.53 جنيه للشراء و 30.63 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سجل سعر اليورو أمام الجنيه استقرارا عند 32.53 جنيه للشراء و 32.64 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني 

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 36.96 جنيه للشراء و 37.08 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.01 جنيه للشراء و 33.13 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية

وشهدت العملات الآسيوية استقرارا في تعاملاتها أمام الجنيه داخل البنوك حيث..

سعر الين الياباني

بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه حوالي 22.66 جنيه للشراء و 22.73 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.43 جنيه للشراء و 4.45 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع  

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه حوالي 8.31 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 

وسجل الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.49 جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع.

 

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