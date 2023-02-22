عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج تدريبي على تصنيع الأسماك بأحدث أنواع التكنولوجيا في الإسكندرية

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، عن برنامج تدريبى فى مجال تصنيع الاسماك وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون فى مجال التدريب المهنى بين المديرية ومجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك.

وذلك لبدء تنفيذ برامج تدريبية للشباب الراغب فى تعلم المهن المقدمة من خلال البروتوكول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم ،و المساهمة بأفكارهم وقدراتهم في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد  بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل .
 

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره ، أن البرامج التدريبية المقدمة للشباب تشمل شرح كامل عن سلامة الغذاء، وطرق التصنيع الانشوجة والتونه وجميع الأسماك المدخنة ، وطرق التمليح والتخليل والطهي للاسماك بأحدث تكنولوجيا، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء التدريب تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص فى تلك المهن .


وأضاف وكيل المديرية  إن التدريب عملى بمقر شركة سمر مون لتصنيع الاسماك ببرج العرب  لمدة 11 ساعة مقسمة على 3 ايام والحضور من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا لمن هم من سن 18 الى 45 سنة من حملة المؤهلات المتوسطة وما فوق ، كما يمكن التسجيل للحصول على التدريب من خلال الدخول على الرابط التالى : https://forms.gle/mBWeD5WkC6rqrFmH9
وملىء الاستمارة وسيتم التواصل لتحديد ميعاد بدء البرنامج التدريبي من خلال المديرية

الاسماك التكنولوجيا بالإسكندرية مديرية القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهم

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: القرية الأوليمبية لقناة السويس تجسد اهتمام الدولة بتأسيس بنية تحتية رياضية

صراخ الأرض والبرق الزلزالي..حقيقة مشاهد أثارت الرعب خلال كوارث تركيا وسوريا

أول رد فعل من خالد الغندور عقب قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات الزمالك

شرط وحيد من لجنة التظلمات لاعتماد قيد لاعبي الزمالك الجدد

خطوة روسية تهدد بانهيار الأمن النووي.. ماذا يعني تعليق موسكو معاهدة نيو ستارت؟

انضباط سوق صرف الدولار ساهم في هدوء حركة الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار عدم استقرار الطقس لفترة

توقيت مميز للشراء .. انخفاضات في أسعار الذهب واستقرار الدولار

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلم تاج بعد اعتذار مي عمر وهنا الزاهد

ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ