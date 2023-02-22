برنامج تدريبي على تصنيع الأسماك بأحدث أنواع التكنولوجيا في الإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، عن برنامج تدريبى فى مجال تصنيع الاسماك وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون فى مجال التدريب المهنى بين المديرية ومجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك.

وذلك لبدء تنفيذ برامج تدريبية للشباب الراغب فى تعلم المهن المقدمة من خلال البروتوكول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم ،و المساهمة بأفكارهم وقدراتهم في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل .



وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره ، أن البرامج التدريبية المقدمة للشباب تشمل شرح كامل عن سلامة الغذاء، وطرق التصنيع الانشوجة والتونه وجميع الأسماك المدخنة ، وطرق التمليح والتخليل والطهي للاسماك بأحدث تكنولوجيا، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء التدريب تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص فى تلك المهن .



وأضاف وكيل المديرية إن التدريب عملى بمقر شركة سمر مون لتصنيع الاسماك ببرج العرب لمدة 11 ساعة مقسمة على 3 ايام والحضور من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا لمن هم من سن 18 الى 45 سنة من حملة المؤهلات المتوسطة وما فوق ، كما يمكن التسجيل للحصول على التدريب من خلال الدخول على الرابط التالى : https://forms.gle/mBWeD5WkC6rqrFmH9

وملىء الاستمارة وسيتم التواصل لتحديد ميعاد بدء البرنامج التدريبي من خلال المديرية