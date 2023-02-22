مجزرة نابلس.. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 97 برصاص الاحتلال

استشهد 9 فلسطينيون وأصيب ٩٧ آخرون بينهم ٦ على الأقل إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مجزرة علي يد قوات الاحتلال بدأت منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد كل من:

١- الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً )

٢- الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً )

٣- الشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عاماً )

٤- الشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً )

٥- الشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاماً )

٦- الشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني ( ٢٣ عاماً )

٧- الشهيد وليد رياض حسين دخيل ( ٢٣ عاماً )

٨- الشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر ( ٦١ عاماً )

٩- شهيد لم تعرف هويته بعد