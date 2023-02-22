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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن.. قصة الفيديو المسرب لاصالة.. شيشة أحمد عزمى.. تطورات قضية سعد لمجرد.. وضرب مطربة شهيرة

اصالة
اصالة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

اثار الفنان أحمد عزمى حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى برنامج تلفزيوني وهو يشرب الشيشه وهو مقطع نشره الاعلامى نزار الفارس.

وعلق نزار الفارس على مقطع الفيديو : أول من شرب النرگيله في لقاء تلفزيوني عربي الفنان المصري أحمد عزمي.

ملابسها ممزقة.. شهود عيان يثبتون واقعة اعتداء سعد لمجرد على الفتاة الفرنسية

كشفت صحيفة نيس ماتان الفرنسية عن تطورات جديدة فى قضية الفنان المغربى سعد لمجرد باعتدائه على الفتاة الفرنسية لور بريول.

تفاصيل زواج وائل كفوري من حبيبته بعد فراق 19 عاما

كشفت عدد من الصحف اللبنانية ، عن زواج الفنان وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق بينهما دام 19 عاما وهو ما مثل حالة من الجدل الواسع.

وأوضحت الصحف اللبنانية ، أن الفتاة تدعى ماجدة أليموس ومن المقرر أن يتم الزواج غدا فى قبرص حيث يقتصر  حفل الزواج على أهل العروسين فقط. 

شاهد.. لحظة ضرب مطربة شهيرة أثناء غنائها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لمطربة شهيرة تدعي تغريد العشرة ، حيث تتعرض للضرب أثناء تقديمها فقرة غنائية فى أحد المناسبات.

وكتبت تغريد العشرة ، على صفحتها تعليقا على الفيديو :"سلام عليكم يا حلوين وان شاء الله دايماً بخير، أحب اطمنكم واطمئن أي شخص حاول يتصل علي ويعرف أخباري والحصل علي بعد الحادثة المؤسفة اللي أغلبكم ممكن شافوها عبر الميديا أنا كويسة وبألف خير وما فيني إلا العافية وإن شاء الله القانون بجيب لي حقي".

اعترافات مثيرة.. لورا بريول: سعد لمجرد ضربني واجبرني على إقامة علاقة معه

شهدت محاكمة الفنان سعد لمجرد تطورات جديدة فى قضية اغتصابه لفتاة فرنسية تدعى لورا بريول خلال الساعات القليلة الماضية.

قلة ذوق.. حقيقة الفيديو المسرب لـ أصالة وإحراجها للموسيقار هانى فرحات

حالة من الجدل الواسع آثارها فيديو الفنانة أصالة الأخير ، والذى انتشر فى الساعات الماضية كالنار فى الهشيم والذى يظهر إحراجها للموسيقار هانى فرحات فى إحدى الحفلات بالأوبرا التى جمعت بينهما.

وتسبب الفيديو الذى أحرجت فيه أصالة الموسيقار هانى فرحات فى حالة من الجدل فى السوشيال ميديا ، وتعرضت أصالة إلى هجوم شرس من جانب الجمهور الذى وجه لها عديد من العبارات السلبية واصفين ما فعلته بأنه نوعا من الاستهزاء وعدم التقدير للموسيقى هانى فرحات ، وقال البعض الآخر أنه قلة ذوق منها واستظراف. 

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