تفاصيل زواج وائل كفوري من حبيبته بعد فراق 19 عاما

كشفت عدد من الصحف اللبنانية ، عن زواج الفنان وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق بينهما دام 19 عاما وهو ما مثل حالة من الجدل الواسع.

وأوضحت الصحف اللبنانية ، أن الفتاة تدعى ماجدة أليموس ومن المقرر أن يتم الزواج غدا فى قبرص حيث يقتصر حفل الزواج على أهل العروسين فقط.

وأشارت الصحف اللبنانية ، إلى أن ماجدة كانت تصاحب وائل كفوري فى عدد من الحفلات الفترة الماضية وهو الأمر الذى أكد على وجود علاقة حب بينهما.

وبدأت قصة حب الثنائي وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس منذ عام 2004، وهي العلاقة التي استمرت على مدار عام لتنتهي بالفراق عام 2005، بعد معارضة أهل الثنائي تلك العلاقة، إلا أن الحب استمر يكبر داخل القلب، على مر السنوات.

ولم ينس المطرب وائل كفوري قصة حبه، وتحدث عنها مرتين الأولى كانت عام 2005 في أحد الحوارات الصحفية.

حيث قال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية والمرة الثانية خلال لقائه في أحد اللقاءات التليفزيونية، مضيفا أنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل.