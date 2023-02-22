عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل زواج وائل كفوري من حبيبته بعد فراق 19 عاما

وائل كفورى
وائل كفورى

كشفت عدد من الصحف اللبنانية ، عن زواج الفنان وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق بينهما دام 19 عاما وهو ما مثل حالة من الجدل الواسع. 

وأوضحت الصحف اللبنانية ، أن الفتاة تدعى ماجدة أليموس ومن المقرر أن يتم الزواج غدا فى قبرص حيث يقتصر  حفل الزواج على أهل العروسين فقط. 

وأشارت الصحف اللبنانية ، إلى أن ماجدة كانت تصاحب وائل كفوري فى عدد من الحفلات الفترة الماضية وهو الأمر الذى أكد على وجود علاقة حب بينهما. 

قلة ذوق.. حقيقة الفيديو المسرب لـ أصالة وإحراجها للموسيقار هانى فرحات

تامر حسني يكشف تفاصيل حديثه مع عمرو دياب بحفل زفاف أحمد عصام

شيرين رضا تصدم جمهورها بوصيتها غير المتوقعة

شاهد.. لحظة ضرب مطربة شهيرة أثناء غنائها

وبدأت قصة حب الثنائي وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس منذ عام 2004، وهي العلاقة التي استمرت على مدار عام لتنتهي بالفراق عام 2005، بعد معارضة أهل الثنائي تلك العلاقة، إلا أن الحب استمر يكبر داخل القلب، على مر السنوات.

ولم ينس المطرب وائل كفوري قصة حبه، وتحدث عنها مرتين الأولى كانت عام 2005 في أحد الحوارات الصحفية.

حيث قال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية والمرة الثانية خلال لقائه في أحد اللقاءات التليفزيونية، مضيفا أنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل.

وائل كفوري الفنان وائل كفوري المطرب وائل كفوري ماجدة أليموس Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهما

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة ضرب مطربة شهيرة أثناء غنائها

محمد هنيدى في القمة.. تعرف على إيرادات الأفلام

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلم تاج بعد اعتذار مي عمر وهنا الزاهد

اعترافات مثيرة.. لورا بريول: سعد لمجرد ضربني واجبرني على إقامة علاقة معه

تامر حسني يكشف تفاصيل حديثه مع عمرو دياب بحفل زفاف أحمد عصام

قلة ذوق.. حقيقة الفيديو المسرب لـ أصالة وإحراجها للموسيقار هانى فرحات

عيد ميلاد خالد زكى.. مصير الشهد والدموع 3 وقصة فتاة أحلامه وفيلم العندليب

فى ذكرى ميلادها.. اسم تحية كاريوكا الحقيقى وبشرى الشعراوى لها وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

بينهم مرشد الجماعة وحجازي وياسين والبر.. إدراج 24 إخوانيا على قوائم الارهاب

الحكومة: نشهد زيادة طفيفة تدريجية في إصابات "كورونا" منذ منتصف يناير

بالأسماء.. حركة تنقلات هامة لرؤساء شركات البترول وهيئة الثروة المعدنية

مع ترقب الاسواق.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

هل يجوز إخراج زكاة المال في شعبان بدلا من رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لدينا ضيفا مميزا.. من هو الطفل الذي احتفل الأهلي بعيد ميلاده؟

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

فيديو

سر أضواء السماء وعلاقتها بالفضائيين والزلازل.. البحوث الفلكية تكشف الحقائق

فضيحة عمارة بين السرايات.. صور وفيديوهات خادشة والفاعل مفاجأة

ابعتيلي صورك أشوفك قبل الجواز.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز مطلقة بلقطات فاضحة

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار عدم استقرار الطقس لفترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ