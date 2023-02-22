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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحج لعام 2023.. هذه الفئات ممنوعة من السفر لأداء المناسك

موسم الحج 2023
موسم الحج 2023

يبحث الراغبون في أداء مناسك الحج عن معرفة أخر الضوابط والإجراءات الصحية من وزارة الصحة، التي تؤهلهم للتقديم بالقرعة العلنية الالكترونية، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، لعام 2023.

ويقدم موقع صدي البلد، الضوابط والإجراءات الصحية، التي اعلنتها وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1444هـ / 2023، والتي جائت كالتالي:-

تطعيمات واجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج:-

-تطعيم كورونا، شهادة QR Code تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا، إضافة إلى تلقي على أن تكون آخر جرعة تم تلقيها خلال ستة أشهر قبل السفر (الجرعة التنشيطية).

تطعيم الالتهاب السحائي شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي

ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات

ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

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أصحاب الأمراض المزمنة الغير مصرح لهم بالسفر للحج

وحددت وزارة الصحة شروط لأصحاب الأمراض المزمنة الغير مصرح لهم بالسفر للحج وجاءت كالتالي:-

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

-مرضى التليف الرئوي.

-حالات السمنة المفرطة المرضية.

-الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام.

ـ السيدات الحوامل إذا كانوا في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة

- المرضى النفسيون والمصابون بالزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

القرعة العلنية للحج

القرعة العلنية للحج

وأعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023م، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

 

التقدم لحج القرعة

موقف الحالة الصحية من التقدم لحج القرعة

−يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض "إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وهم:-

-مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

– مرضى تليف الرئة

– حالات السمنة المفرطة المرضية

– الحالات المتقدمة من ذوى أمراض" القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام "

– والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

– الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

اهمية شهاده تلقي لقاح كورونا للتقدم لحج القرعة

-يشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

التقدم لحج القرعة

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2023

−الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

−بيانات المرافق 

-طاقة الرقم القومي

- صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها

-الحالة الصحية

-رقم هاتف المحمول الشخصى

 ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

موعد قبول طلبات حج القرعة

ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري، إلى 6 مارس المقبل

اماكن تقديم طلبات حج القرعة

- بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن 

- الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت

- الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

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