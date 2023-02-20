يلغى في هذه الحالات.. كيفية التقديم على حج القرعة 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج في التقديم بحج القرعة المقدم من وزارة الداخلية المصرية، لعام 2023، من خلال القرعة العلنية الإلكترونية.

أعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023م، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

موعد قبول طلبات حج القرعة

ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري، إلى 6 مارس المقبل

اماكن تقديم طلبات حج القرعة

- بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن

- الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت

- الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

إجراءات تقديم طلبات التقدم لحج القرعة

−تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

- من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

-عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب

– وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

−يجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)

-ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج

-بمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجا ضمن قرعة تلك الجهة فقط

-لن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج

-لا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

كيفية تقديم طلبات حج القرعة

−تقبل الطلبات وفقا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه

- على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب

-وفي حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب

- سداد الرسوم المقررة

-يرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومي "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومي بطلب الحج

- مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

كيفية سداد تكاليف حج القرعة

−تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام

-بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة

-بطاقة الائتمان

– جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها

ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

نسبة الـ3 % لأكبر المتقدمين سنًا

−تخصص نسبة الـ3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم "إن وجد" بكل مديرية أمن على حدة

- تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا

-يتم إستبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة

-مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلي "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعاً المرافق له.

− في حالة تقدم طلب حج زوجي كلاهما من كبار السن (70 عاما فأكثر) أو من ذوي الهمم- على سبيل الاستثناء

-فيشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة

-شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عاما)

-وتُطبق شروط الإستثناء السابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المُرافق من اللواء مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية بالمديرية

– أو من يُنيبه- عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مُناظرته يتم إستبداله بُمرافق بديل.

التقدم لحج القرعة

موقف الحالة الصحية من التقدم لحج القرعة

−يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلا ونوع المرض "إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وهم:-

-مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

– مرضى تليف الرئة

– حالات السمنة المفرطة المرضية

– الحالات المتقدمة من ذوى أمراض" القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام "

– والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

– الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

اهمية شهاده تلقي لقاح كورونا للتقدم لحج القرعة

-يشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

حج القرعة لمن يسبق له أداء الفريضة

−يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

اقرار من لم يسبق له أداء فريضة الحج والتمتع بصحة جيدة

−يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

-كما يتضمن الإقرار أيضاً بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لحين الموافاة بتقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت خلاف ذلك تلغى فرصة حجه مباشرة دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

−يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون متوفر فيه الاتي:-

-كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية

-ألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً)

شرط سن المحرم الشرعى

-يستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من (45 عاما) حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023.

-أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاما فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عاما) في تاريخ 30/4/2023 وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

−يشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة" وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي له، تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

التقدم لحج القرعة

محاذير يجب تجنبها اثناء التقدم لحج القرعة

- ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب من ذوي الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفي حالة عدم إستطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

−يسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعي (لسيدة أقل من 45 عاما) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته في حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة إستطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.

−يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومي وليس المرافق.

−لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (وليس العكس) شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة التالية:-

-شهادة الميلاد

– طلب التنازل

– إيصال السداد

– صورة بطاقة الرقم القومى

للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

−كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

- يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائي عن تلك الفرصة، ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2023

−الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

−بيانات المرافق

-طاقة الرقم القومي

- صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها

-الحالة الصحية

-رقم هاتف المحمول الشخصى

ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.