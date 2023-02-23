الحكومة تعلن عن حوافز مالية جديدة للسيدات لتنظيم الأسرة.. ونواب: جاءت في الوقت المناسب.. ومطالب بإطلاق حملات توعية

صحة النواب: الزيادة السكانية لها سلبيات عديدة على الأسرة المصرية

برلماني: الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس

برلمانية: قدمت مقترحا يضمن تقديم حوافز سنويا للأسرة الملتزمة



أيد عدد من أعضاء مجلس النواب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان، مؤكدين على ضرورة التزام الأسر المصرية بتنظيم الاسرة وتحديد النسل لحل ازمة الزيادة السكانية ويجب ان نكون على قدر المسؤولية خصوصا بعد توقعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول عدد سكان مصر لـ 192 مليون نسمة بحلول عام 2052.

أيدت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان، قائلة:" قمت بتقديم مقترح برلماني بشأن هذا الأمر والآن يترجم على أرض الواقع.

إعطاء فرصة كافية للمقبلين علي الزواج

وقالت “عبد العظيم” لـ"صدى البلد"، إنها قدمت مقترحا برغبة بشأن منح الأسرة الملتزمة بتحديد النسل حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط، لافتة الى أن الحافظ يقدم للأسرة الملتزمة بتحديد النسل بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب 10 سنوات ومع مرور عشر سنوات تحصل الأسرة على هذا الحافز وحال عدم التزامها يتم سحبه منها وعدم تقديمه لها مرة أخرى.

وأضافت النائبة أن أغلب المواطنين لديهم دراية ووعي بأهمية تحديد النسل ولكن يجب تحفيزهم على تحديد النسل وعدم الزيادة وترجمة هذا المقترح لكي يكون قانون ملزم بعيد عن العوار الدستوري سيجعل هناك وعي أكبر لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية ويشجعهم ايضا لاتخاذ قرار عدم الزيادة بشكل طبيعي.

ومن جانبه، أشاد عصام العمدة عضو مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان، قائلا::" جاء فى الوقت المناسب".

أكد عصام العمدة عضو مجلس النواب، ضرورة التزام الأسر المصرية بتنظيم الاسرة وتحديد النسل لحل ازمة الزيادة السكانية ويجب ان نكون على قدر المسؤولية خصوصا بعد توقعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول عدد سكان مصر لـ 192 مليون نسمة بحلول عام 2052.

الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابس

وأضاف “العمدة” لـ"صدي البلد"، أن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس ولا تقل خطورة عن الإرهاب ويجب تعاون جميع مؤسسات الدولة لإنهاء ازمة الزيادة السكانية وتسليط جميع الأضواء عليها، لافتا إلى أن ولادة 3 أطفال كل دقيقة حسب بيان التعبئة والإحصاء ناقوس خطر يهدد المجتمع.

واكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لها سلبيات عديدة على الأسرة المصرية ذاتها وعلي المجتمع والدولة فهي تهدد التنمية الاقتصادية وتهدد صحة الام والاطفال بالاضافة الى انها تجعل الدولة تقوم بزيادة نفقات كبرى وضخمة على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وفرص عمل وغيرها.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك توعية والعمل على خفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، وضرورة تغطية جميع المناطق الجغرافية ومنها النائية والعشوائية، بأدوات تنظيم الأسرة المتنوعة.

كما، وجهت عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة لكل اسرة مصرية بشأن تحديد النسل وتنظيم الأسرة، قائلة:" فكرة تنظيم الأسرة الهدف منها المحافظة على صحة الأم والأطفال.

تعميم فكرة تنظيم الأسرة

وأضافت “الألفي” لـ"صدى البلد"، أنه يجب تعميم فكرة تنظيم الأسرة والعمل على نشر هذا المفهوم للارتقاء بالمجتمع والمحافظة على الصحة العامة الام والاطفال، لافتة إلى أن الدستور المصري كفل حقوق الأطفال ووفقا للعرف المجتمعي فإن الحق يقف عند حقوق الآخرين أي ضرورة التركيز على حماية حقوق الأطفال الدستورية في توفير أسرة مستقرة وتربية صحية ونفسية تسهم في إيجاد طفل صالح وقادر على خدمة ذاته وأسرته ووطنه.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من حقوق الطفل التي يجب حمايتها والعمل على تحقيقها من قبل الأسرة أبرزها مشوره ما قبل الزواج حق أولي أصيل في إيجاد أسرة قوية واعية، تأجيل الحمل الأول لمدة عام على الأقل، التركيز على الولادة بالشكل الطبيعي وليس القيصرية.

وتابعت البرلمانية: أيضا الرعاية المثلى للطفل في السنة الأولى، علاوة على نشر مفهوم المباعدة بين الحمل مما يدعم حماية صحة الأم والطفل من مخاطر عدة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص حافز مالي للسيدات مرتبط بتنظيم السكان.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء «سيتم إعلان برنامج وحافز مالي مخصص لسيدات مصر الفترة المقبلة، مرتبط بالتشجيع على تنظيم الأسرة الفترة المقبلة».

أزمة الزيادة السكانية

وتابع رئيس الوزراء «يجب أن يعي المواطن أن قضية الزيادة السكانية أصبحت حياة أو موت له، موارد مصر من المياه ثابتة ولن تتغير»، مشيرا إلى أن كلفة تحلية المياه مرتفعة.