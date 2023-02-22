نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

انتقد رواد السوشيال ميديا تصريحات الإعلامية ياسمين عز عن مكياج العروس، حيث انهالت التعليقات علي الفيديو المنتشر عن أسباب استخدامها للمكياج وهل تستطيع الظهور بدون مكياج. كما انتشرت من جديد صور ياسمين عز بدون مكياج قبل عمليات التجميل، والتي تم تسريبها بعد تصريحاتها المثيرة.

وأثارت الإعلامية ياسمين عز، جدلا كبيرا عندما نصحت العروس خلال زفافها بعدم الاعتماد علي المكياج.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ان بعض العرائس بتتمكيج عند مهندس ديكور بيمحر وشها مش بيحط مكياج."

وأكدت ياسمين عز: " اللي بتعمله بعض العرائس في وشها ده يعتبر غش تجاري ولابد من الظهور بمظهر طبيعي غير مبالغ فيه خلال حفل الزفاف."