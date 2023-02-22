في ذكرى أول مولود في الإسلام..ما لا تعرفه عن عبدالله بن الزبير

تحل اليوم الأربعاء الثاني من شعبان 2023، ذكرى ميلاد أول مولود في الإسلام، عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (2 هـ - 73هـ).

اسمه وكنيته

عبدالله بن الزبير هو صحابي جليل، أبوه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام، وأمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكنيته أبو بكر وأبو خبيب. استخلفه الخليفة عثمان بن عفان على داره فكان يقاتل الجند الذين دخلوا يقتلون عثمان حتى أصيب، وهو خليفة من خلفاء المسلمين ولي الخلافة بعد يزيد بن معاوية تسع سنين حتى قُتل في الحرم المكي سنة 73 هـ. وآلت إلى ذريته بعد ذلك سقاية زمزم نيابة عن خلفاء بني العباس واستمرت فيهم إلى اليوم ولم تقم لهم بعد ذلك دولة كغيرهم من البيوت القرشية - الأمويين والعباسيين والعلويين.

شهد عبدالله بن الزبير معركة اليرموك مع أبيه، وشهد فتح إفريقيا مع عبد الله بن أبي سرح، أيام الخليفة عثمان عام 26هـ، وتقدم ابن الزبير إلى قفصة في تونس، وكانت الامبراطورية البيزنطية قد مدت نفوذها من طرابلس إلى طنجة، ويحكمها الملك جُرجير نائباً عن الامبراطور، وتمكن ابن الزبير من حسم المعركة لصالح المسلمين بعد أن قتل ملكهم جُرجير، وحمل البشرى بالفتح إلى الخليفة عثمان في المدينة، وهو لم يتجاوز السابعة والعشرين.

دافع عبد الله بن الزبير مع الحسن والحسين عن الخليفة عثمان، عندما حوصر يوم الفتنة الكبرى، وشهد معركة الجمل مع أبيه حاملاً الراية في 23 جمادى الآخرة سنة 36هـ، مقاتلاً علي بن أبي طالب. وفي أثناء مسيرتهم من المدينة الى البصرة اختلف الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله على إمامة الجيش في الصلاة، فحسمت السيدة عائشة أم المؤمنين الخلاف بأن سمت لهذه المهمة ابن أختها عبد الله بن الزبير، وقد آلت إليه قيادة الجيش بعد مقتلهما.

روايته الحديث

كان عبد الله قارئاً للقرآن متتبعاً لسنة رسول الله، روى عن الرسول ثلاثة وثلاثين حديثاً، وهو أحد العبادلة الأربعة التقاة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وتزوج من تماضر بنت منظور بن زبان بن سيار الفزارية الغطفانية، وولدت له: خبيب وهو أكبر ولده، حمزة، عباد و ثابت.

كما تزوج أم هاشم زُجْلَة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزارية الغطفانية، وولدت له: هاشم، قيس و عروة، وكذلك حنتمة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية القرشية، وولدت له: عامر، موسى، أم حكيم، فاطمة و فاختة.

ومن زوجاته أيضا ريطة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية القرشية، وولدت له: أبو بكر. كذلك عائشة بنت عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموية القرشية، وولدت له: بكر و رقية. وأخيراً نفيسة أم الحسن بنت الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمية القرشية.

حملت به أمه في مكة وهاجرت وهي حامل متم فلما وصلت إلى قباء ولدته وذلك في شهر شوال سنة الهجرة وقيل في السنة الثانية من الهجرة وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة في المدينة، وكان المهاجرون لا يولد لهم مولود حتى قالوا: "سحرتنا يهود"، فلما ولد كبر المسلمون تكبيرة واحدة ارتجت منها المدينة وفرحوا بمولده. فحملته أمه في خرقة إلى رسول الله فحنكه بتمرة وبارك عليه وسماه عبد الله باسم جده أبي بكر وأمر أبا بكر أن يؤذن في أذنيه.

وكانت خالته أم المؤمنين عائشة تكنى به فيقال لها: أم عبد الله وكلم الناس النبي في غلمان من المهاجرين والأنصار ترعروا فقالوا له: "لو بايعتهم فتصيبهم برَكَتك، ويكون لهم ذكر" فأتوا بالغلمان منهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرو بن أبي سلمة فتكعكعوا ثم اقتحم عبد الله بن الزبير أولهم فتبسم النبي وقال: « إن ابن أبيه»

كان شديد الشبه بجده أبي بكر الصديق، وكان أطلس لا لحية ولا شعر له في وجهه.وكان أحد شجعان الصحابة شهما ذكرا شرسا ذا أنفة، وكانت له لَسانة وفصاحة. قال علي بن زيد:‏ "كان عبد الله بن الزِّبير كثير الصّلاة، كثير الصِّيام، شديد البأس، كريم الجدات والأمهات والخالات.

طاعته وورعه

قسم عبد اللّه بن الزبير الدهر على ثلاث ليال: فليلة هو قائم حتى الصباح، وليلة هو راكع حتى الصباح، وليلة هو ساجد حتى الصباح. وقال مسلم بن يناق: "ركع ابن الزبير يومًا ركعة، فقرأت البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وما رفع رأسه". وقال عمرو بن دينار: "ما رأيت مصلِّيًا أحسن صلاةً من ابْنِ الزّبير".

وقال مجاهد: "كان ابنُ الزبير إذا قام للصلاة كأنه عَمُود وهو الخشوع في الصلاة" وقال أيضا: "ما كان بابٌ من العبادة إلا تكلفّه ابن الزُّبَيْر ولقد جاء سَيْل بالبيت، فرأيت ابْنَ الزبير يطوف سِبَاحَة". وقال ابن أبي مليكة: "كان ابن الزبير يواصل سبعة أَيام، ثم يصبح اليوم الثامن وهو إلينا". وقال ميمون بن مهران: "رأيت بن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة".

قال عنه هشام بن عروة: "أقام بمكة تسع سنين، يهل بالحج لهلال ذي الحجة". وقال ميمون بن مهران، "شهدت الموسم مع عبد الله بن الزبير، فعلّم الناسَ مناسكهم، ثم قال: إذا انصرفتم إن شاء الله إلى أهليكم، فاذكروا الله وكبروه عند هبوط وصعود.

وقال محمد بن المرتفع، قال"سمعت ابن الزبير يقول: يا معشر الحاج، سلوني فعلينا كان التنزيل، ونحن حضرنا التأويل، فقال له رجل من أهل العراق: دَخَلَتْ في جرابي فأرة أيحل لي قتلها وأنا محرم؟ قال: اقتل الفُوَيْسِقَة. قال: أخبرنا بالشفع والوتر، والليالي العشر؟ قال: العشر: الثمان وعرفة والنحر، والشفع: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه وهو اليوم". وقال محمد بن المنكدر القرشي: "رأيت ابن الزبير يأتي الجِمَار ماشيا". وقال أبو بشر، "حدثني من رأى ابن الزبير صائما يوم عرفة".

وقال زيد بن جبير الجشمي إنه رأى عبد الله بن الزبير يطوف بالبيت وعليه بُرطُلّة. وقال عروة بن عبد الله بن قُشَير: "ما رأيت إنسانًا أسرع مشيًا حول البيت من ابن الزبير وكان يؤمنا عند المقام، فإذا فرغ من المكتوبة صلى تحت الميزاب قائما ما يحرك منه شيء".

روى عنه أخوه عروة؛ وابناه: عامر، وعباد؛ وابن أخيه محمدٍ بن عروة؛ وأبو ذُبيان خليفة بن كعب، وعبيدة بن عمرو السماني، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، ووهب بن كَيْسان، وابن أبي مُليكة، وسماك بن حرب، وأبو الزبير، وثابت البُنَاني وآخرون؛ وحَفِظ عن النبيّ صَلَّى الله عليه وسلم وهو صغير، وحدّث عنه بجملةٍ من الحديث، وعن أبيه، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وخالته عائشة، وسفيان بن أبي زهير وغيرهم

وفاته

توفي عبد الله بن الزبير فى سنة 73 هجرية على يد جيش عبد الملك بن مروان الذى كان يقوده الحجاج بن يوسف الثقفي بعد شهور من محاصرته فى مكة، وذلك بعدما تخلى عنه الكثير من أتباعه.