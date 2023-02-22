استجابة فورية من صحة مطروح لمريضة تعاني ورما في الصدر

استجابت مديرية الصحة بمطروح بشكل سريع بشأن حالة مريضة تعاني من ورم في الصدر والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.



وتواصل الدكتور مبروك سالم القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح مع أسرة الحالة مباشرةً تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف مبروك انه تم تقديم الخدمة الطبية الملاءمة للحالة وتدعى (ن ح ع) في مستشفى مطروح العام اليوم الأربعاء في جلسة خاصة للمريضة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف والتشخيص عن بعد بحضور الدكتورة عزة أحمد والدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع مستشفى المنيا الجامعي والدكتورة أماني صابر.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع مسئولي المبادرة مركزيا لتحويل الحالة لمعهد ناصر وجار ترتيب ميعاد أولي والتواصل مع الأسرة بهذا الخصوص.